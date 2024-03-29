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        Haberler Dünya Yunanistan'da hükümet muhalefetin gensoru önergesine karşı güvenoyu aldı

        Yunanistan'da hükümet muhalefetin gensoru önergesine karşı güvenoyu aldı

        Yunanistan'da, Kiryakos Miçotakis'in başkanlığındaki hükümet, muhalefetin geçen yıl Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin sunduğu gensoru önergesi karşısında parlamentodan güvenoyu aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 01:26 Güncelleme: 29.03.2024 - 01:26
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        Miçotakis hükümeti güvenoyu aldı
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        Tempi tren kazasının sorumlularının aydınlatılması için gerekli kanıtların hükümetin sorumluluğu çerçevesinde kasıtlı olarak yok edildiğine ilişkin Yunan basınında çıkan iddiaların ardından muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK), Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yeni Sol ve Özgürlük Seyri meclis gruplarının desteğiyle sunduğu gensoru önergesi sonucu hükümet için güvenoyu oylaması yapıldı.

        Oylamada, 300 sandalyeli parlamentonun 159 milletvekili hükümete güvenoyu verdi.

        Hükümeti, Yeni Demokrasinin 158 milletvekilinin yanı sıra bir bağımsız milletvekili destekledi.

        Kabineden istifa haberi

        Öte yandan, parlamentoda gensoru önergesine ilişkin tartışmalar devam ederken Devlet Bakanı Stavros Papastavru ve Devlet Bakan Yardımcısı Yannis Bratakos, Miçotakis'e istifalarını sundu.

        Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Miçotakis'in, Papastavru ve Bratakos'a çalışmaları için teşekkür edip istifalarını kabul ettiği bildirildi.

        Yunan basınında yer alan haberlere göre, istifaların nedeni, bakan ve bakan yardımcısının gensoru önergesine konu olan iddiaların yer aldığı gazetenin sahibi ile evinde, PASOK'UN gensoru önergesini vermeye karar verdiği gün buluşmalarının muhalefetçe eleştirilmesi oldu.

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