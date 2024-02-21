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        Haberler Dünya Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı

        Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı

        Yunanistan'da çiftçiler, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi gibi birçok taleple başkent Atina'da traktörleriyle eylem düzenledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 07:29 Güncelleme: 21.02.2024 - 07:29
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          Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem düzenledi.

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          Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi gibi birçok talepte bulunan çiftçiler, haftalardır ülkenin farklı bölgelerinde hükümete seslerini duyurmak üzere yaptıkları yol kapatma eylemlerinin ardından dün de başkent Atina'ya geldi.

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          Sintagma Meydanı'nda toplanan çiftçiler, traktörlerini parlamento binası önüne park etti.

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          Eyleme destek veren besiciler de "Bugün hayvancılık öldü" yazılı pankartla sembolik bir tabutu parlamento binasının önüne bıraktı.

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          Çiftçiler, hükümetten; başta mazot, elektrik, gübre, tarım ilacı fiyatları olmak üzere üretim maliyetini artıran girdilerin fiyatlarında düşüş talep etti.

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          Vergi yükünün azaltılması, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi gibi talepler de bulunan göstericilerin en çok dile getirdiği sorunlardan biri de yurt dışından tarım ürünlerinin ithal edilmesi ve iç piyasada Yunanistan'da üretilmiş gibi satılması oldu.

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          Yunan çiftçiler, Avrupa kriterleriyle üretim yaptıkları için dış piyasadan gelen tarım ürünlerinin düşük maliyetlerinin haksız rekabete neden olduğuna dikkati çekti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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