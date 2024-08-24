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        Haberler Dünya Yunanistan'da bir Rus vatandaşının üzerinden Wagner grubuna ait kimlik çıktı | Dış Haberler

        Yunanistan'da bir Rus vatandaşının üzerinden Wagner grubuna ait kimlik çıktı

        Yunanistan'da uzun süredir yaşayan bir Rus vatandaşının Wagner grubuna ait kimlik taşıdığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:10
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        Yunanistan'da Wagner kimliği bulundu
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        Yunanistan haber sitesi "in.gr"'nin haberine göre, 21 Ağustos'ta başkent Atina'da yaşanan bir motosiklet kazasında yaralanan iki Rus hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan ve Yunanistan'da uzun yıllardır yaşayan Rus vatandaşlarından birinin üzerinde Rus savaşçı grubu Wagner'e ait kimlik çıktı. Diğer yaralı Rus'un üzerinde de Walther P-22 tipi bir silah bulundu.

        Haberde polis kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığından sabıkası olan iki Rus vatandaşı da Wagner'e ait kartı kendilerine arkadaşlarının verdiğini savundu.

        Polis ise söz konusu kişilerin Wagner grubu ile ilişkilerinin henüz tam olarak tespit edilemediğini aktardı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #yunanistan
        #Wagner Grubu
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