        Yunak'ta yıkılan köprü yeniden yapılıyor | Son dakika haberleri

        Yunak'ta yıkılan Balıkçılar Köprüsü'nün yapımını başlandı

        Konya'nın Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yıkılan Balıkçılar Köprüsü'nün yapımına başlandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:24
        Yunak'ta yıkılan köprü yeniden yapılıyor
        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve beraberindekiler yıkılan Balıkçılar Köprüsü'nün inşaat çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Günaltay, gazetecilere, köprünün yaklaşık bir ay içerisinde açılacağını söyledi.

        Yunak'ın son dönemlerde doğal afetlerden en çok etkilenen ilçelerin başında geldiğini belirten Günaltay, "Balıkçılar Köprüsü de bu afetlerin etkisiyle ciddi hasar gördü. Konya Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle köprümüz yeniden inşa edilerek halkımızın hizmetine sunulacak. İlçemize verdiği katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum" dedi.

        #yerel haberler
        #konya haberleri
        #Yunak
