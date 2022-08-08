Yün nasıl yıkanır ve kurutulur? Çamaşır makinesinde yün yıkanır mı? Yün yıkama yöntemleri

Yün yıkama geleneği yüzyıllardan beridir var olan eski geleneklerimizden biri. Yün yorganlarını sonbahara kadar yıkayıp hazırlamak isteyenler için ''yün nasıl yıkanır'' sorusu merak konusu oldu? Peki yün nasıl yıkanır, makinede yün yıkanır mı, püf noktaları nelerdir? İşte ayrıntıları...

YÜN YIKAMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER



İster yorganın içerisinde isterse yorgandan çıkararak yünü yıkayabilirsiniz. Çıkarmak daha doğru bir tercih olacaktır. Yıkama işleminde ilk dikkat etmeniz gereken yünün yüksek sıcaklıkta topak hale geleceğidir. İsterseniz elde yıkayın isterseniz makine da bu topaklanma kaçınılmaz olacaktır. O nedenle ılık suda yıkamaya özen göstermelisiniz. Yün yorgan çeşitlerine bakarak temizlik işlemlerinizi ona göre yapmalısınız.

YÜN NASIL YIKANIR?

Yün yıkamak için kullanılan yöntemler kişilerce merak edilebiliyor. Yün yıkama işlemleri belirli dönemlerde mutlaka yapılması gerekir. Eğer yünler uzun süre yıkanmazsa, kötü kokulara ve rahatsızlığa neden olacaktır. Yün yıkama işlemlerinin belirli zamanlarda kişilerce özenli olarak yapılması gerekiyor. Gündelik hayatta kullanılan yorgan ve yastıkların içerisinde yünler bulunuyor. Yünler insanların daha rahat edebilmesi için kullanılıyor. Yünlerin nasıl temizleneceği konusunda bireyler en doğru bilgilere ulaşmak istiyor.

Yünleri yıkamak için yastıklardan ve yorganlardan yünleri çıkarmak gerekir. Birleşim noktalarından kesim yapılarak, yünler dışarı çıkarılır ve bir süre boyunca güneş altında havalandırılır. Havalandırılan yünler daha sonra kaplara yerleştirilerek üzerine deterjan eklenir. Su ile karıştırılarak güzelce yıkaması sağlanır. Yünlere uygulanacak olan temizleme yöntemleri her zaman doğru sonuçlar vermelidir. Deterjan seçimi yünlerin güzel temizlenmesi için önemli konular arasında yer alıyor.

SODAYLA VE DETERJANLA ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YÜN YIKANIR MI ?

Çamaşır makinesinde yün yıkama tekniği pek çok kişinin tercih ettiği bir yöntemdir. Günümüze çamaşır makinesi her evde yer alıyor. Yünlerin çıkarılma işlemleri yapılarak çamaşır makinesi içerisine atılabilir. Kullanılacak olan soda veya deterjan yünlerin daha temiz ve yumuşak olmasını sağlayacaktır.

Her ne kadar çamaşır makinesi kullanılsa da, yünlerin bir süre havalandırılması temizlik işlemleri için önemlidir.

Hava alan yünler daha kolay yıkanacak ve daha iyi sonuçlar elde edilecektir. Günümüzde birçok çamaşır makinesinde yün yıkama programları yer alıyor. Bireyler programları aktif şekilde kullanarak, kolayca yıkama işlemlerini yapabiliyor. Yün yıkamak için soda ve deterjan kullanımı oldukça önemlidir.

YÜN YIKARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Elde ya da makine de yıkanabilir ama ikisi içinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Tekrar kullanımda sorun yaşamamak ve yorgana, yastığa zarar gelmesini istemiyorsanız bu noktalara dikkat etmelisiniz. Yüksek sıcaklık her ikisi içinde tercih edilmeyecek bir yöntemdir. Burada hata yapılması demek yünün yapağı haline gelmesi ve topaklanması anlamına gelecektir. Bu yünün özelliğini büyük ölçüde kaybedeceği anlamına geliyor. Yıkamak için ılık su, durulamak içinse soğuk su kullanılmalıdır. Yün ile birlikte farklı renkte bir kumaş yıkanmamalıdır. Çünkü onun rengi kısa sürede diğerine geçiş yapacaktır. Tek başına yıkamak en doğru tercih olacaktır. Temizlik daha iyi olur düşüncesiyle kesinlikle kimyasal temizleyiciler kullanılmamalıdır. Çamaşır deterjanı ya da yumuşatıcı ideal tercihlerdir. Ağartıcı zarar veren bir tercih olacaktır. Ayrıca çamaşır suyu da kullanılmamalıdır.