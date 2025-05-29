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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Yüksel Aksu'dan Toroslar'da geçen bir çocukluk öyküsü: Yuki

        Yüksel Aksu'dan Toroslar'da geçen bir çocukluk öyküsü: Yuki

        Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu'nun çocuklar için kaleme aldığı Yuki, Everest Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:10
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        Toroslar'da geçen bir çocukluk öyküsü
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        Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, çocuklar için kaleme aldığı Yuki'yle karşımıza çıkıyor.

        Anadolu’nun Son Göçerleri: Sarıkeçililer belgeselini çekerken kendi çocukluğuna ve en yakın dostu olan oğlağa dair anılarını hatırlayan Aksu, bu deneyimi bir çocuk kitabına dönüştürüyor.

        Toroslar’da geçen hikâye, doğa sevgisini, aile ilişkilerini ve hayvanlarla kurulan dostluğu anlatıyor.

        Kitabın başkahramanı İsmail, sömestir tatilinde ailesiyle birlikte keçi güderken doğumuna tanık olduğu yavru oğlak Yuki’yle güçlü bir bağ kurar.

        Ancak Yuki’nin İsmail’e olan bağlılığı, onun okula bile yalnız gitmesine engel olur. Öykü, çocuklara hayvan sevgisi kadar sorumluluk duygusunu, arkadaşlığı ve empatiyi de aktarıyor.

        Oğuz Demir’in eşsiz çizimleriyle zenginleşen kitap, 6 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor.

        Yüksel Aksu’nun anlatımıyla çocuklar kadar yetişkinlerin de kalbine seslenen Yuki, Everest Çocuk etiketiyle raflarda...

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        #Yuki
        #Yüksel Aksu
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