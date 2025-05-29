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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İBB'den yeni taksi ihalesi - İş-Yaşam Haberleri

        İBB'den yeni taksi ihalesi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkacak. İBB'nin 2500 yeni taksi için ilk etapta yapacağı 150 yeni taksi ihalesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Bu yeni uygulamaya göre; İBB 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' yapacak İhale kapsamında her bir plaka, 29 yıl süreyle ruhsat verilmesi suretiyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak

        Giriş: 29.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:44
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        İBB'den yeni taksi ihalesi
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        İBB’nin 2500 yeni taksi için ilk etapta yapacağı 150 yeni taksi ihalesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Bu yeni uygulamaya göre; İBB ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ yapacak İhale kapsamında her bir plaka, 29 yıl süreyle ruhsat verilmesi suretiyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak. İBB’nin 2500 yeni taksi için ilk etapta yapacağı 150 yeni taksi ihalesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Bu yeni uygulamaya göre; İBB ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ yapacak İhale kapsamında her bir plaka, 29 yıl süreyle ruhsat verilmesi suretiyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak.

        İHALE 12 HAZİRAN’DA

        İhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 12:00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını Büyükşehir Belediye Encümeni’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor. İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

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        İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

        İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor.

        Başvuru yapacak kişilerin;

        • İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,

        • Geçerli sürücü belgesi,

        • Adli sicil kaydı,

        • Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz

        • Şartname satın alındığına dair makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.

        İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek.İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

        29 YILLA SINIRLI

        İstanbul’da toplu taşımanın en önemli unsurlarından biri olan taksilerle ilgili düzenleme, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Yeni plakaların hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul’daki taksi hizmetlerinde daha fazla seçenek sunulması hedefleniyor. Önceki dönemlerde verilen taksi plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken bu yeni taksilerin kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak.

        YENİ TASARIMLA YOLLARDA OLACAKLAR

        Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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