Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsviçre'de buzul çökmesi sonucu bir köy heyelan altında kaldı | Dış Haberler

        İsviçre'de buzul çökmesi sonucu bir köy heyelan altında kaldı

        İsviçre'de Alp Dağların'dan kopan buzul parçası heyelana sebep oldu, bir köy heyelan altında kaldı. Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsviçre'de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçası heyelana sebep oldu, Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy, heyelan altında kaldı.

        • 2

          Yetkililer, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bildirilmediği felaket sebebiyle köydeki birçok evin yıkıldığını aktardı. Ayakta kalan evlerin ise sular altında kaldığı ifade edildi.

        • 3

          BİR KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

          Afet sonucu kaybolan 65 yaşında bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        • 4

          Buzul çökmesi sonucu 3,1 büyüklüğünde hissedilen bir deprem yaşandığı da belirtildi.

        • 5

          "KÖYÜMÜZÜ KAYBETTİK"

          Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.

        • 6

          Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy, 19 Mayıs'ta yetkililer eşliğinde neredeyse tamamen tahliye edilmişti.

        • 7

          Blatten'te yaşanan heyelan ve su seviyesinin artması nedeniyle bazı komşu köylerde de tahliyeler yaşanıyor.

        • 8

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Habertürk Anasayfa