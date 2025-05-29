İsviçre'de buzul çökmesi sonucu bir köy heyelan altında kaldı
İsviçre'de Alp Dağların'dan kopan buzul parçası heyelana sebep oldu, bir köy heyelan altında kaldı. Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.
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İsviçre'de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçası heyelana sebep oldu, Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy, heyelan altında kaldı.
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Yetkililer, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bildirilmediği felaket sebebiyle köydeki birçok evin yıkıldığını aktardı. Ayakta kalan evlerin ise sular altında kaldığı ifade edildi.
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BİR KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Afet sonucu kaybolan 65 yaşında bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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Buzul çökmesi sonucu 3,1 büyüklüğünde hissedilen bir deprem yaşandığı da belirtildi.
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"KÖYÜMÜZÜ KAYBETTİK"
Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.
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Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy, 19 Mayıs'ta yetkililer eşliğinde neredeyse tamamen tahliye edilmişti.
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Blatten'te yaşanan heyelan ve su seviyesinin artması nedeniyle bazı komşu köylerde de tahliyeler yaşanıyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.