Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi'nin boğaz geçişi 11 saat sürecek

Ahırkapı Demir Sahası'ndan saat 11.00'de hareket eden platformun, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nın önünde olması planlanıyor.

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Platform, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak.

Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi'nin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

Görevi 2026'da başlayacak

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, buradaki 20 yıllık görevine 1 yıl sonra başlayacak.

Platformun maksimum doğalgaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun 140 kişilik personel kapasitesi bulunuyor.

Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğalgaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

Gelecek yılın ortasında görev yapmaya başlayacak yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğalgaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.