Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
Ayrılığa hazırlanan Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarına başalyan Galatasaray, transfer listesini oluşturdu. İşte detaylar...
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Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışına bürünen Galatasaray, 3 yıldız isme yöneldi.
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AS'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'den Andriy Lunin, Liverpool'dan Alisson Becker ve Aston Villa'dan Emiliano Martinez'in peşinde düştü.
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Haberde, Lunin'in Galatasaray'ın öncelik sırasında olmadığı aktarıldı.
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TAFFAREL DEVREYE SOKULACAK
AS, Galatasaray'ın Alisson transferini bitirmek için Liverpool ve Brezilya Milli Takımı kaleci antrenörü olan eski futbolcusu Taffarel'i devreye sokacağını vurguladı.
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edebilmek için vazgeçilmez bir kaleciye sahip olmak istiyor.