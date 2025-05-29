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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!

        Ayrılığa hazırlanan Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarına başalyan Galatasaray, transfer listesini oluşturdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:07
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        • 1

          Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışına bürünen Galatasaray, 3 yıldız isme yöneldi.

        • 2

          AS'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'den Andriy Lunin, Liverpool'dan Alisson Becker ve Aston Villa'dan Emiliano Martinez'in peşinde düştü.

        • 3

          Haberde, Lunin'in Galatasaray'ın öncelik sırasında olmadığı aktarıldı.

        • 4

          TAFFAREL DEVREYE SOKULACAK

          AS, Galatasaray'ın Alisson transferini bitirmek için Liverpool ve Brezilya Milli Takımı kaleci antrenörü olan eski futbolcusu Taffarel'i devreye sokacağını vurguladı.

        • 5

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edebilmek için vazgeçilmez bir kaleciye sahip olmak istiyor.

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