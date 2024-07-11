Yüksekova TSO Meclis Başkanı, silahlı saldırıda ağır yaralandı
Hakkari'de, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı
Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evine giderken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sevi, tabancalarla açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan yakınları yerde kanlar içinde gördükleri Sevi'yi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Saldırı haberini öğrenen Sevi'nin yakınları da hastane önüne geldi.
DURUMU AĞIR
DHA'nın haberine göre; durumu ağır olan Sevi'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.