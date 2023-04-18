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Deprem bölgesindeki 11 ilde seçmen sayısı ne oldu?

14 Mayıs’ta yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanabilecek. Peki 9 milyona yakın seçmeni bulunan deprem bölgesindeki 11 ilde sayılar bir önceki seçime göre ne kadar değişti, il il seçmen sayıları nedir? İşte detaylı istatistikler

Giriş: 18.04.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
İl il seçmen sayısı, deprem bölgesindeki illerde seçmen sayıları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanacak seçmen sayılarını açıkladı. Buna göre yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimde Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulacak.

DEPREM İLLERİNİN 4'ÜNDE SEÇMEN SAYISI AZALDI
İL SEÇMEN SAYISI 2019 SEÇMEN SAYISI 2023 DEĞİŞİM
ADANA 1.535.332 1.612.680 5,0%
GAZİANTEP 1.227.455 1.358.832 10,7%
ŞANLIURFA 1.093.515 1.219.445 11,5%
DİYARBAKIR 1.048.250 1.143.887 9,1%
HATAY 1.067.817 1.062.040 -0,5%
KAHRAMANMARAŞ 754.604 753.287 -0,2%
MALATYA 561.708 530.714 -5,5%
ELAZIĞ 419.071 430.416 2,7%
ADIYAMAN 405.579 399.125 -1,6%
OSMANİYE 362.759 385.998 6,4%
KİLİS 87.320 96.925 11,0%
TOPLAM 8.563.410 8.993.349 5,0%

YSK Başkanı Ahmet Yener, bu verileri açıkladığı toplantısında deprem bölgesindeki duruma ilişkin yaklaşık 133 bin seçmenin askı süresi içerisinde deprem bölgesinden diğer illere kaydını aldırdığını açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARTIŞ

Habertürk muhabiri Oğuzcan Obuz’un edindiği detaylı istatistiklere bakıldığında deprem bölgesindeki 11 ilden dördünde seçmen sayısında azalma görüldü. Bu iller Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman oldu. 11 ilin toplamında son yapılan seçim olan 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısında yüzde 5 oranında artış görüldü.

SAYILAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Seçmen sayısındaki değişimleri iki seçim arasındaki nüfus hareketliliği belirliyor. Bir önceki seçimde 18 yaşını doldurmamış vatandaşların bu seçimde seçmen vasfı kazandığı gibi ölümler ve adres değişiklikleri de belirleyici oluyor.

İL BAZLI SANDIK VE SEÇMEN SAYILARI
(CEZAEVİ VE SEYYAR SANDIKLAR HARİÇ)
İL SANDIK SAYISI SEÇMEN SAYISI
ADANA 4.773 1.612.680
ADIYAMAN 1.452 399.125
AFYONKARAHİSAR 1.880 536.091
AĞRI 1.204 306.590
AKSARAY 970 296.182
AMASYA 971 256.586
ANKARA 12.251 4.280.941
ANTALYA 5.580 1.904.636
ARDAHAN 338 68.033
ARTVİN 636 132.235
AYDIN 2.717 876.562
BALIKESİR 3.316 989.274
BARTIN 575 156.011
BATMAN 1.300 399.376
BAYBURT 290 57.116
BİLECİK 670 166.994
BİNGÖL 713 193.472
BİTLİS 877 220.618
BOLU 1.007 235.915
BURDUR 716 204.194
BURSA 6.865 2.365.766
ÇANAKKALE 1.591 435.877
ÇANKIRI 701 141.819
ÇORUM 1.698 398.483
DENİZLİ 2.459 794.514
DİYARBAKIR 3.675 1.143.887
DÜZCE 984 294.327
EDİRNE 1.020 319.689
ELAZIĞ 1.632 430.416
ERZİNCAN 968 169.594
ERZURUM 2.236 509.587
ESKİŞEHİR 2.191 688.627
GAZİANTEP 4.064 1.358.832
GİRESUN 1.342 349.169
GÜMÜŞHANE 567 96.479
HAKKARİ 590 186.155
HATAY 3.152 1.062.040
IĞDIR 473 133.683
ISPARTA 1.083 328.107
İSTANBUL 30.803 11.350.969
İZMİR 9.877 3.441.036
KAHRAMANMARAŞ 2.405 753.287
KARABÜK 726 181.842
KARAMAN 666 187.862
KARS 722 185.045
KASTAMONU 1.654 295.393
KAYSERİ 3.170 1.026.010
KIRIKKALE 717 202.941
KIRKLARELİ 916 291.507
KIRŞEHİR 683 173.872
KİLİS 393 96.925
KOCAELİ 4.317 1.514.834
KONYA 4.992 1.628.723
KÜTAHYA 1.605 430.170
MALATYA 1.900 530.714
MANİSA 3.573 1.106.161
MARDİN 1.843 541.445
MERSİN 4.123 1.378.408
MUĞLA 2.436 805.527
MUŞ 859 242.486
NEVŞEHİR 748 225.304
NİĞDE 820 258.035
ORDU 2.092 590.426
OSMANİYE 1.170 385.998
RİZE 1.004 265.106
SAKARYA 2.444 783.728
SAMSUN 3.417 1.023.803
SİİRT 745 201.801
SİNOP 792 171.700
SİVAS 2.332 460.401
ŞANLIURFA 4.084 1.219.445
ŞIRNAK 1.024 324.061
TEKİRDAĞ 2.487 857.250
TOKAT 1.709 439.561
TRABZON 2.156 611.823
TUNCELİ 336 65.518
UŞAK 927 280.399
VAN 2.294 706.445
YALOVA 588 204.748
YOZGAT 1.298 299.880
ZONGULDAK 1.536 457.574
Genel Toplam 191.910 60.697.845

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