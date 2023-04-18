Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanacak seçmen sayılarını açıkladı. Buna göre yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimde Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulacak.

DEPREM İLLERİNİN 4'ÜNDE SEÇMEN SAYISI AZALDI İL SEÇMEN SAYISI 2019 SEÇMEN SAYISI 2023 DEĞİŞİM ADANA 1.535.332 1.612.680 5,0% GAZİANTEP 1.227.455 1.358.832 10,7% ŞANLIURFA 1.093.515 1.219.445 11,5% DİYARBAKIR 1.048.250 1.143.887 9,1% HATAY 1.067.817 1.062.040 -0,5% KAHRAMANMARAŞ 754.604 753.287 -0,2% MALATYA 561.708 530.714 -5,5% ELAZIĞ 419.071 430.416 2,7% ADIYAMAN 405.579 399.125 -1,6% OSMANİYE 362.759 385.998 6,4% KİLİS 87.320 96.925 11,0% TOPLAM 8.563.410 8.993.349 5,0%

YSK Başkanı Ahmet Yener, bu verileri açıkladığı toplantısında deprem bölgesindeki duruma ilişkin yaklaşık 133 bin seçmenin askı süresi içerisinde deprem bölgesinden diğer illere kaydını aldırdığını açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARTIŞ

Habertürk muhabiri Oğuzcan Obuz’un edindiği detaylı istatistiklere bakıldığında deprem bölgesindeki 11 ilden dördünde seçmen sayısında azalma görüldü. Bu iller Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman oldu. 11 ilin toplamında son yapılan seçim olan 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısında yüzde 5 oranında artış görüldü.

SAYILAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Seçmen sayısındaki değişimleri iki seçim arasındaki nüfus hareketliliği belirliyor. Bir önceki seçimde 18 yaşını doldurmamış vatandaşların bu seçimde seçmen vasfı kazandığı gibi ölümler ve adres değişiklikleri de belirleyici oluyor.

İL BAZLI SANDIK VE SEÇMEN SAYILARI

(CEZAEVİ VE SEYYAR SANDIKLAR HARİÇ) İL SANDIK SAYISI SEÇMEN SAYISI ADANA 4.773 1.612.680 ADIYAMAN 1.452 399.125 AFYONKARAHİSAR 1.880 536.091 AĞRI 1.204 306.590 AKSARAY 970 296.182 AMASYA 971 256.586 ANKARA 12.251 4.280.941 ANTALYA 5.580 1.904.636 ARDAHAN 338 68.033 ARTVİN 636 132.235 AYDIN 2.717 876.562 BALIKESİR 3.316 989.274 BARTIN 575 156.011 BATMAN 1.300 399.376 BAYBURT 290 57.116 BİLECİK 670 166.994 BİNGÖL 713 193.472 BİTLİS 877 220.618 BOLU 1.007 235.915 BURDUR 716 204.194 BURSA 6.865 2.365.766 ÇANAKKALE 1.591 435.877 ÇANKIRI 701 141.819 ÇORUM 1.698 398.483 DENİZLİ 2.459 794.514 DİYARBAKIR 3.675 1.143.887 DÜZCE 984 294.327 EDİRNE 1.020 319.689 ELAZIĞ 1.632 430.416 ERZİNCAN 968 169.594 ERZURUM 2.236 509.587 ESKİŞEHİR 2.191 688.627 GAZİANTEP 4.064 1.358.832 GİRESUN 1.342 349.169 GÜMÜŞHANE 567 96.479 HAKKARİ 590 186.155 HATAY 3.152 1.062.040 IĞDIR 473 133.683 ISPARTA 1.083 328.107 İSTANBUL 30.803 11.350.969 İZMİR 9.877 3.441.036 KAHRAMANMARAŞ 2.405 753.287 KARABÜK 726 181.842 KARAMAN 666 187.862 KARS 722 185.045 KASTAMONU 1.654 295.393 KAYSERİ 3.170 1.026.010 KIRIKKALE 717 202.941 KIRKLARELİ 916 291.507 KIRŞEHİR 683 173.872 KİLİS 393 96.925 KOCAELİ 4.317 1.514.834 KONYA 4.992 1.628.723 KÜTAHYA 1.605 430.170 MALATYA 1.900 530.714 MANİSA 3.573 1.106.161 MARDİN 1.843 541.445 MERSİN 4.123 1.378.408 MUĞLA 2.436 805.527 MUŞ 859 242.486 NEVŞEHİR 748 225.304 NİĞDE 820 258.035 ORDU 2.092 590.426 OSMANİYE 1.170 385.998 RİZE 1.004 265.106 SAKARYA 2.444 783.728 SAMSUN 3.417 1.023.803 SİİRT 745 201.801 SİNOP 792 171.700 SİVAS 2.332 460.401 ŞANLIURFA 4.084 1.219.445 ŞIRNAK 1.024 324.061 TEKİRDAĞ 2.487 857.250 TOKAT 1.709 439.561 TRABZON 2.156 611.823 TUNCELİ 336 65.518 UŞAK 927 280.399 VAN 2.294 706.445 YALOVA 588 204.748 YOZGAT 1.298 299.880 ZONGULDAK 1.536 457.574 Genel Toplam 191.910 60.697.845