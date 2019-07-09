IQ'su normalin üzerinde olan üstün yetenekli 15 sanatçı...

Oyunculuk kuşkusuz yetenek ve beceri gerektirir. Birçoğu, sanatını mükemmel kılmak için çok çaba harcar. Ancak, bazı aktris ve aktörler gerçekte olduklarından daha az zeki gösteren roller almalarına rağmen, neredeyse dahi seviyede olmaları oldukça şaşırtıcı... Urbantabloid.com, ortalama IQ'nun 85-114 arası olduğunu belirterek, üstün yetenekli olan 15 sanatçıyı açıkladı.