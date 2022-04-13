Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 10, Lomazs 6, Hakan Yapar 9, Sestina 15, Emircan Koşut 11, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3

Anadolu Efes: Bryant 6, Moerman 6, Petrusev 25, Simon 8, Buğrahan Tuncer 24, Larkin 4, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi, Dunston 2

1. Periyot: 11-22

Devre: 37-41

3. Periyot: 49-63