24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YSK, dün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin ardından gözlerin çevrili olduğu kurum. Bugün İstanbul İl Seçim Kurulu resmi olmayan rakamları açıkladı. Rakamlara göre yarışı önde bitiren Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman mazbatasını alacağı merak ediliyor. Ayrıca YSK'nın da kesin sonuçları ne zaman açıklayacağı bir diğer soru işareti. İşte detaylar
YSK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
YSK'nın internet sitesine girenler "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemleri tamamlandığı için bu sayfa geçici bir süre hizmet vermeyecektir." uyarısı ile karşılaşıyor. Sonuçlar sayfaya yüklendiğinde tüm verilere ulaşılabilinecek. Herhangi bir açıklama yapılmadı ancak herhangi bir itiraz gelmezse, YSK'nın resmi sonuçları bu hafta açıklaması bekleniyor.
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EKREM İMAMOĞLU MAZBATAYI NE ZAMAN ALACAK?
Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre İstanbul İl Seçim Kurulu bu sabah itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı’nı hazırladı.
Buna göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 741 bin 868 oy aldı. Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan İmamoğlu’na mazbatasının yarın (25 Haziran) verilmesi bekleniyor.
İSTANBUL İL SEÇİM KURULU RESMİ OLMAYAN SONUÇLARI AÇIKLADI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.
İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kurulunca hazırlanan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna asıldı.
Buna göre, seçimde 10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63'ü sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı.
İMAMOĞLU %54,21 YILDIRIM %44,99
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.
AA'nın haberine göre; Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.
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