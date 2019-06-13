YSK'dan HSK'ya: Başkanların tayini seçim sonrasına kalsın

13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YSK Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın görevden alınması talebini “Kanunun en kıdemli olanların görevi üstleneceğine hükmettiği için, aynı ilçe seçim kurulu başkanları ile devam edeceğini” belirterek oy birliği ile geri çevirdi.
AK Parti de bu karara aynı gün itirazda bulundu ve seçimin iptaline neden gösterdiği başkanlarla devam edilmemesi gerektiğini belirterek YSK’nın kararını gözden geçirmesini istedi.
Bunlar yaşanırken, bayram günü gece yarısı YSK Başkanı Sadi Güven, Hakimler Savcılar Kurulu’na ( HSK) ilçe seçim kurulu başkanları hakkında disiplin suçu duyurusunda bulunurken, 13 seçim müdürünü de geçici görevle seçim sonrasına kadar başka illere attı.
HSK’nın YSK’nın başvurusu çerçevesinde ilçe seçim kurulu başkanları hakkında disiplin cezasına yönelik kararı beklenirken, önceki gün ardı ardına iki önemli gelişme daha yaşandı.
Önce AK Parti’nin aynı seçim kurulu başkanları ile devam edilmesine yönelik itirazını YSK geri çevirdi, hakim ve savcılar hakkındaki kararın HSK’ya ait olduğunu belirtti.
YSK’NIN TALEBİ
Bu aşamada ilginç bir başka gelişme daha yaşandı.
YSK, HSK’ya “İlçe seçim kurulu başkanlarından başka illere ataması olanlar varsa bunların tayinlerinin seçim sonrasına ertelenmesine ilişkin” talepte de bulundu.
Bu talebin iletilmesinin gerisinde de önemli bir başka gelişme yaşandı.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı, ilçe seçim kurulu başkanlarının seçime çok az süre kala değişmesinin seçim güvenliği açısından yaratabileceği soruna dikkat çeken bir başvuruyu YSK’ya iletti.
İl Seçim Kurulu Başkanı başvurusunda, yakın geçmişte çıkan yargı mensupları kararnamesine dikkat çekerek, başka vilayete veya bölgeye atanan seçim kurulu başkanlarının, 23 Haziran sonrasına kadar görevlerini sürdürmeleri talebini dile getirdi.
Böylece kararname ile başka bir yere atanan iki seçim kurulu başkanının da seçim sonrasına kadar görevinde kalmasını talep etmiş oldu.
YSK da İstanbul Seçim Kurulu Başkanı’ndan gelen bu talebi, başvurusuna ekleyip HSK’ya yolladı…
SEÇİM SONRASI MI?
HSK seçime kadar ne yapar bilinmez.
Ancak, şurası kesin ki seçimin hemen ardından ilçe seçim kurulu başkanları hakkında ileri sürülen iddialara kamuoyu sert tepki verdi, tam kamuoyu ölçümlerinde de net bir şekilde görüldü.
Buna şimdi bir de İstanbul Seçim Kurulu Başkanı’nın talebiyle gelen YSK’nın başvurusu eklendi…
Ne dersiniz; acaba HSK’nın disiplin soruşturması seçim sonrasına mı kalır?
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