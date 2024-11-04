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        Haberler Gündem YSK Başkanı Yener, seçimleri takip etmek için ABD'ye gitti

        YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimlerini takip etmek için ABD'ye gitti

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yarın yapılacak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'ni takip etmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 20:44 Güncelleme: 04.11.2024 - 20:44
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        YSK Başkanı Yener, seçimleri takip etmek için ABD'ye gitti
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        YSK Başkanı Ahmet Yener ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ali Ürker, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri için Washingtona’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyaret kapsamında Federal Seçim Komisyonu’nu ziyaret eden heyet, seçim alanında çalışma gösteren diğer kurumlara da ziyaretler gerçekleştirecek ve oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözleyecek.

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