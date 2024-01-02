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        Haberler Gündem YSK Başkanı duyurdu: Yerel seçim süreci başladı! Yerel seçim süreci nedir ve yerel seçim sürecinin başlaması ne anlama gelir?

        Yerel seçim süreci nedir ve yerel seçim sürecinin başlaması ne anlama gelir?

        Türkiye, birkaç ay sonra yeniden yerel seçimler kapsamında sandığa gidecek. YSK Başkanı Ahmet Yener'in bugün yaptığı açıklamada yerel seçim sürecinin resmi olarak başladığını bildirildi ve seçime katılacak partiler de açıklandı. Peki, yerel seçim süreci nedir ve yerel seçim sürecinin başlaması ne anlama gelir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:28
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        • 1

          Türkiye yavaş yavaş yerel seçimlere hazırlanıyor. Belediye seçimleri olarak da bilinen yerel seçimlerde halk; belediye ve muhtar temsilcilerini seçecek. YSK Başkanı Ahmet Yener'in resmi olarak yerel seçim sürecinin başladığını duyurmasıyla vatandaşların aklına, "yerel seçim süreci nedir ve başlaması ne anlama gelir?" soruları oluştu. İşte, 2024 yerel seçimlere dair tüm detaylar...

        • 2

          YEREL SEÇİM SÜRECİ NEDİR?

          Yerel seçim, bir bölgedeki il ve ilçe yönetimini seçmek için gerçekleştirilen seçimlerdir. Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiplerdir. Yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arz etmektedir.

          Türkiye’de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.

        • 3

          YEREL SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

          YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim sürecinin resmen başladığını duyurdu. Yener, "YSK bugün gerçekleştirdiği toplantıda seçime girecek partileri tespit etmiştir. Seçime 36 siyasi parti katılacak" açıklamasında bulundu.

          Yerel seçim sürecinin resmi olarak başlamasıyla seçime katılacak partilerin belirlenmesi, seçmenlerin listelenmesi, sandıkların belirlenmesi, adaylıkların açıklanması ve siyasi partilerin propagandaya başlaması anlamına geliyor. Tüm bu süreçler 2 Ocak'ta başladı ve 30 Mart'a kadar deam edecek.

        • 4

          YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

          Her 5 senede bir tekrar edilen yerel seçimlerin bu yıl ne zaman yapılacağı belirlendi. Buna göre, yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

        • 5

          2024 YEREL SEÇİME KATILACAK PARTİLERİN LİSTESİ

          Alfabetik sırayla bu partiler şunlar:

          "Adalet Birlik Partisi,

          Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi,

          Anadolu Birliği Partisi,

          Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi,

          Bağımsız Türkiye Partisi,

          Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi,

          Cumhuriyet Halk Partisi,

          Demokrasi ve Atılım Partisi,

          Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti,

          Emek Partisi,

          Gelecek Partisi,

          Genç Parti,

          Güç Birliği Partisi,

          Hak ve Özgürlükler Partisi,

          Halkın Kurtuluşu Partisi,

          Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,

          Hür Dava Partisi,

          İYİ Parti,

          Memleket Partisi,

          Millet Partisi,

          Milliyetçi Hareket Partisi,

        • 6

          Milli Yol Partisi,

          Saadet Partisi,

          Sol Parti,

          Türkiye İşçi Partisi,

          Türkiye Komünist Hareketi,

          Türkiye Komünist Partisi,

          Vatan Partisi,

          Yeniden Refah Partisi,

          Yenilik Partisi,

          Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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