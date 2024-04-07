Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika YSK, 1 il ve 7 ilçe için kararını verdi

        YSK, 1 il ve 7 ilçe için kararını verdi

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adıyaman'ın Besni Belediyesi, Kocaeli'nin Körfez Belediyesi ve Samsun'un Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü belediyeleri ile Siirt Belediyesi'nde oyların yeniden sayımı ve seçim yenileme taleplerini reddetti. Kurul ayrıca Siverek ve Halfeti'de de seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları iptal etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        YSK, 1 il ve 7 ilçe için kararını verdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde bazı ile ve ilçelerde il ve ilçe seçim kurullarının aldığı kararlara itirazları görüştü.

        Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, 7 ilçe ve 1 il için oy sayımı ve seçim yenileme talebi reddedildi.

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı ile Kocaeli'nin Körfez Belediye Başkanlığı seçimi için oyların yeniden sayımı ya da seçimin yenilenme talebi reddedildi.

        Milliyetçi Hareket Partisi'nin Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanlığı için oy pusulalarının yeniden sayılma talebi, Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra Belediye Başkanlığı ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı seçiminin iptali de reddedildi.

        Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Siirt İl Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme talebi de reddedildi.

        Öte yandan, Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit Belediyesi için aldığı oyların yeniden sayımına yönelik karara DEM Parti'nin itirazı kabul edildi. Böylelikle Dargeçit Belediyesinde oyların yeniden sayılma kararı iptal edilmiş oldu.

        YSK ayrıca, Siverek ve Halfeti'de seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları da görüştü. YSK iki ilçe için seçimler yenilensin kararını iptal etti.

        Siverek'te AK Parti, Halfeti'de ise DEM Parti seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yerel seçim
        #YSK
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Habertürk Anasayfa