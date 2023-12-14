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        Haberler Gündem Yozgat'ta devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Yozgat'ta pikap devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Yozgat'ta, ormanlık alanda devrilen pikapta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 01:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:14
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        Yozgat'ta pikap devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        K.O. idaresindeki pikap, Çamlık Radar mevkisinde, kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi.

        Kazada, araçta bulunan H.N.Z. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile E.D. ve H.S. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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