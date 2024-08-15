Yozgat'ta çocuklar ve kurum müdürleri yarıştı

Yozgat'ta, Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan çocukların kişisel gelişimlerinin yanı sıra bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Rakibim sensin, oyun başlasın" temalı survivor parkuru hazırlandı.

Dün sitenin bahçesindeki halı sahaya kurulan parkurda çocuklar ve kurum müdürleri yarıştı. Yarışma, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kurum müdürleri yarıştıkları çocukları tebrik ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

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İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla kurum müdürleri arasında bir yarışma düzenleyerek çocukları eğlendirdiklerini ve bu tür yarışmaların devam edeceğini söyledi.

Yarışmaya katılan Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, çok heyecanlı bir yarışma olduğunu ve eğlendiklerini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yunus Demir de yarışmada rakiplerinin iyi olduğunu belirterek, çocukları tebrik etti.