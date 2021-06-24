Yozgat merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yozgat, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü Yozgat, biri de Ankara'da 4 zanlı yakalandı. Eski Polis Akademisi öğrencisi şüphelilerin Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.