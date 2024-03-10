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        Haberler Gündem İnanç Yozgat iftar ve sahur saatleri: Diyanet İmsakiyesi'ne göre 2024 Yozgat iftar ve imsak vakitleri

        Yozgat iftar ve sahur saatleri: Diyanet İmsakiyesi'ne göre 2024 Yozgat iftar ve imsak vakitleri

        İslam alemi için en önemli olan, mübarek üç aylardan Ramazan bu sene de kapımızı çaldı. Müslümanlar tarafından oruç ibadeti ve dualarla geçirilen bu ay, halk içindeki birlik ve paylaşma duygularını da güçlendiriyor. Vatandaşlar sahur ve iftar sofralarını aileleri ve sevdikleriyle paylaşabilmek adına hazırlıklara başladı. Diyanet Takvimi ile 2024 yılı için de il il imsak ve iftar vakitleri açıklandı. İşte, Yozgat için imsak ve iftar vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:32
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        • 1

          Ramazan'da oruç tutmak, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanlar için farzdır. Oruç, Allah'a yaklaşma ve manevi temizliği arttırma amacıyla tutulur. Ramazan ayı aynı zamanda, sabır, dayanışma, sadaka ve dua gibi İslami değerleri pekiştirmek için bir fırsattır. İftar ve sahur gibi özel ibadet vakitleri, aile ve topluluk bağlarını güçlendirirken, kardeşlik ve merhamet duygularını besler. Diyanet 2024 Takvimi'nde bu yıl için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. İşte, detaylar..

        • 2

          YOZGAT İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

          1. GÜN | 11 Mart 2024 Pazartesi

          İmsak: 05:29

          İftar: 18:50

          2. GÜN | 12 Mart 2024 Salı

          İmsak: 05:27

          İftar: 18:51

          3. GÜN | 13 Mart 2024 Çarşamba

          İmsak: 05:25

          İftar: 18:52

          4. GÜN | 14 Mart 2024 Perşembe

          İmsak: 05:24

          İftar:18:53

        • 3

          5. GÜN | 15 Mart 2024 Cuma

          İmsak: 05:22

          İftar: 18:54

          6. GÜN | 16 Mart 2024 Cumartesi

          İmsak: 05:20

          İftar: 18:55

          7. GÜN | 17 Mart 2024 Pazar

          İmsak: 05:19

          İftar: 18:56

          İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

          2024 YOZGAT İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          SAHURDA NASIL NİYET EDİLİR?

          Niyet etmek orucun şartları arasındadır. Kalben niyet etmek yeterlidir fakat bunu dil ile ifade etmek daha doğrudur. İmsaktan sonra edilen niyetin geçerli olması için imsak vaktinden beri hiçbir şey yenmemiş ve içilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde niyet ve oruç kabul olmaz.

          Oruç için niyet ederken "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ramazan orucunu tutmaya." denmelidir. Ramazan orucunda her gün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.

        • 5

          2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN OLACAK?

          Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e indirildiği gecedir. Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde idrak edilir. 2024 yılı için Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takviminde bu tarih 5 Nisan olarak açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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