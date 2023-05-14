Yozgat Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yozgat Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Yozgat başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Yozgat Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Yozgat seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Yozgat Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 86.20 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:14 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.5 oldu. Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 178.494 oyla yüzde 72.70 - Kemal Kılıçdaroğlu: 52.320 oyla yüzde 21.31 - Sinan Oğan: 13.846 oyla yüzde 5.64 - Muharrem İnce: 863 oyla yüzde 0.35 oy aldı.



Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 178.494 oyla yüzde 72.70Kemal Kılıçdaroğlu: 52.320 oyla yüzde 21.31Sinan Oğan: 13.846 oyla yüzde 5.64Muharrem İnce: 863 oyla yüzde 0.35

Yozgat Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 85.52 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:14 itibarıyla yüzde 95.5 oranında açıldı. 2023 Yozgat milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 176.300 oyla yüzde 72.97 - Millet İttifakı: 56.375 oyla yüzde 23.34 - Ata İttifakı: 2.773 oyla yüzde 1.15 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.287 oyla yüzde 0.54 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 382 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 22:14 itibarıyla 2023 Yozgat milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 176.300 oyla yüzde 72.97Millet İttifakı: 56.375 oyla yüzde 23.34Ata İttifakı: 2.773 oyla yüzde 1.15Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.287 oyla yüzde 0.54Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 382 oyla yüzde 0.16AK Parti: 105.632 oyla yüzde 43.72MHP: 56.434 oyla yüzde 23.36İYİ Parti: 56.375 oyla yüzde 23.34YENİDEN REFAH: 10.459 oyla yüzde 4.33BBP: 3.775 oyla yüzde 1.56ZP: 2.773 oyla yüzde 1.15MEMLEKET: 1.151 oyla yüzde 0.48YEŞİL SOL: 862 oyla yüzde 0.36ANAP: 753 oyla yüzde 0.31TİP: 425 oyla yüzde 0.18MP: 254 oyla yüzde 0.11GENÇ: 235 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 225 oyla yüzde 0.09SOL PARTI: 193 oyla yüzde 0.08HKP: 186 oyla yüzde 0.08TKP: 143 oyla yüzde 0.06YP: 47 oyla yüzde 0.02TKH: 46 oyla yüzde 0.02CHP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00