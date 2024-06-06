Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.279,69 %-0,69
        DOLAR 32,2421 %-0,05
        EURO 35,1901 %0,32
        GRAM ALTIN 2.456,85 %0,70
        FAİZ 41,85 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 31,95 %2,69
        BITCOIN 71.574,00 %0,50
        GBP/TRY 41,3363 %0,13
        EUR/USD 1,0885 %0,15
        BRENT 79,56 %1,47
        ÇEYREK ALTIN 4.016,94 %0,70
        Haberler Ekonomi Enerji Madencilik Yozgat'a 280 milyon dolarlık maden yatırımı - Enerji Haberleri

        Yozgat'a 280 milyon dolarlık maden yatırımı

        Yozgat'ın Yenipazar beldesinde dünyanın en büyük polimetalik maden işletmesi kurulması planlanıyor. CVK Madencilik'in 280 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceği projede hedef büyük. Yılda 2 milyon tondan fazla cevher işlenecek, 500 milyon dolar gelir elde edilecek

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 06.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        280 milyon dolarlık maden yatırımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yenipazar bölgesinde kurulacak polimetalik maden projesinde, arazinin henüz yüzde 90'ı keşfedilmedi. Önemli bir keşif potansiyeli bulunan alanda CVK Madencilik, devasa bir polimetalik maden işletmesi kurmaya hazırlanıyor. Maden sahasında; altın, bakır, kurşun, çinko ve gümüş çıkarılıp işlenecek. CVK Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, projeyle bölgesel kalkınmaya da katkı sağlanacağını belirtti.

        YILDA 2,2 MİLYON TON CEVHER İŞLENECEK

        Yenipazar Maden Projesi'nin hayata geçirilmesiyle, yılda yaklaşık 2,2 milyon ton cevher işlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda; tahmini olarak yılda 500 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefler arasında.

        24 AYDA MADEN SAHASI TAMAMLANACAK

        CVK Madencilik, maden sahasının inşaatı için madencilik finans ve yatırım fonu Orion Resource Partners ve Hartree Partners ile 280 milyon ABD doları tutarında bir ön finansman anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, maden sahasındaki kurulum çalışmaları bu yılın son çeyreğinde başlayacak ve 18-24 ay içinde tamamlanacak. 2026 yılının son çeyreğinde üretime geçilmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Çifte cinayetin ardından miras anlaşmazlığı çıktı
        Çifte cinayetin ardından miras anlaşmazlığı çıktı
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Habertürk Anasayfa