Yozgat'a 280 milyon dolarlık maden yatırımı

REKLAM advertisement1

Yenipazar bölgesinde kurulacak polimetalik maden projesinde, arazinin henüz yüzde 90'ı keşfedilmedi. Önemli bir keşif potansiyeli bulunan alanda CVK Madencilik, devasa bir polimetalik maden işletmesi kurmaya hazırlanıyor. Maden sahasında; altın, bakır, kurşun, çinko ve gümüş çıkarılıp işlenecek. CVK Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, projeyle bölgesel kalkınmaya da katkı sağlanacağını belirtti.

YILDA 2,2 MİLYON TON CEVHER İŞLENECEK

Yenipazar Maden Projesi'nin hayata geçirilmesiyle, yılda yaklaşık 2,2 milyon ton cevher işlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda; tahmini olarak yılda 500 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefler arasında.

24 AYDA MADEN SAHASI TAMAMLANACAK CVK Madencilik, maden sahasının inşaatı için madencilik finans ve yatırım fonu Orion Resource Partners ve Hartree Partners ile 280 milyon ABD doları tutarında bir ön finansman anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, maden sahasındaki kurulum çalışmaları bu yılın son çeyreğinde başlayacak ve 18-24 ay içinde tamamlanacak. 2026 yılının son çeyreğinde üretime geçilmesi planlanıyor.