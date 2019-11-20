"BU BİR HALKA AÇIK BİR SUÇ DUYURUSUDUR"



Ben böyle şeyler karşısında hiç susmam! Bir kadın olarak asla susmam, bir kadının dışında bir evlat olarak ailemi asla böyle şeylere ezdirmem. Bu süreç yine adliyeye taşınacak ama ben buradan halka açık bir suç duyurusu yapmak istiyorum. Babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Bunları avukatımla beraber adli sürece de dökeceğiz en kısa zaman içinde.