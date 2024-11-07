Youtube Premium'a zam geldi! Zamlı Youtube Premium abonelik ücretleri
Dünyanın en ünlü platformlarından biri olan Youtube, Premium aboneliklerine zam yaptığını duyurdu. Böylece bireysel paket 57,99 liradan, 77,99 liraya yükseldi. İşte, Youtube Premium zamlı abonelik ücretleri güncel paket fiyatları...
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Video izleme platformu olan Youtube, reklamsız video izleme, video indirme gibi özellikler sunan Premium özelliğine zam yaptı. Bireysel, aile ve öğrenci paket fiyatları güncellendi. İşte, Youtube Premium zamlı bireysel, aile ve öğrenci abonelik ücretleri...
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YOUTUBE PREMIUMA ZAM GELDİ!
Youtube premium ücretlerine zam geldi. Aylık 57,99 TL olan Youtube Premium aboneliği, yüzde 38 artışla 79,99 TL’ye yükseldi. 1 yıllık abonelik ücreti ise 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi 159,99 TL’ye çıktı.
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YOUTUBE PREMIUM ESKİ FİYAT VE YENİ FİYAT
Bireysel Paket 57,99 TL'den 77,99 TL'ye,
Aile Paketi 115,99 TL'den 159.99 TL'ye,
Öğrenci Paketi 37,99 TL'den 52,99 TL'ye yükseldi.
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