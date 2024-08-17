Youssouf Fofana, Milan'a transfer oldu
Serie A devlerinden Milan, adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
İtalyan takımı Milan, yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-siyahlılar, son olarak Fransız ekibi Monaco’dan Youssouf Fofana’yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Milan’ın resmi internet sitesinden futbolcuyla imzalanan sözleşmenin 4 yıllık olduğu belirtildi.
25 yaşındaki orta saha, Monaco formasıyla 175 maçta 7 gol, 15 asistlik katkı sağladı. Başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı’yla da 21 maça çıkıp 3 gol attı.