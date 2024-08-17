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        Haberler Spor Futbol İtalya Youssouf Fofana, Milan'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Youssouf Fofana, Milan'a transfer oldu

        Serie A devlerinden Milan, adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 18:22 Güncelleme: 17.08.2024 - 18:40
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        Fofana, Milan'a transfer oldu
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        İtalyan takımı Milan, yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kırmızı-siyahlılar, son olarak Fransız ekibi Monaco’dan Youssouf Fofana’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Milan’ın resmi internet sitesinden futbolcuyla imzalanan sözleşmenin 4 yıllık olduğu belirtildi.

        25 yaşındaki orta saha, Monaco formasıyla 175 maçta 7 gol, 15 asistlik katkı sağladı. Başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı’yla da 21 maça çıkıp 3 gol attı.

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