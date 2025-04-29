Başkan Avcıoğlu, "Bu festivaldeki amacımız, geçmiş gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu konuda tüm ilçe halkımız, mahallelerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün burada Yörük ateşimizi yakacağız be bir hafta süreyle burada etkinliklerimiz devam edecek" dedi.