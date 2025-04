Depremden önce gökyüzünde beliren ışıklar: Gerçek mi, tesadüf mü?

Bilim dünyasının yıllarca göz ardı ettiği bir doğa fenomeni, teknolojiyle birlikte yeniden gündemde: Deprem ışıkları. Yalnızca belirli koşullarda görülebilen bu ışıklar, gelecekte deprem tahmini için umut olabilir mi?

Depremler sırasında ya da öncesinde gökyüzünde beliren gizemli ışıklar, aslında ilk kez gözlemlenmiş bir olay değil. İnsanlık tarihine bakıldığında, yüzyıllardır bazı insanlar havada kaynağı belirsiz ışık kümeleri gördüklerini ve bu görüntüleri depremlerle ilişkilendirdiklerini bildirmiştir. Bu ışıklar zaman zaman depremden günler hatta saatler önce, kimi zaman ise deprem anında ya da çok nadir olarak sonrasında ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bilim dünyasında "deprem ışıkları" olarak adlandırılıyorlar.

Deprem ışıkları, yıllar boyunca açıklanamayan olaylar arasında sayılmış, hatta zaman zaman meteorlarla veya UFO’larla bile ilişkilendirilmişti. Ancak bu doğa olayının bilimsel çevrelerde ciddiyetle ele alınması, 1960’lı yıllarda Japonya’nın Nagano kentinde meydana gelen depremler sırasında elde edilen görüntülerle başladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte depremlerle ilişkili bu ışıkların çok sayıda fotoğraf ve video kaydı da elde edildi ve fenomenin gerçekliği netleşti.

OLUŞUM MEKANİZMASI: YER KABUĞUNDAKİ DOĞAL BİR BATARYA

Uzmanlara göre deprem ışıklarının temelinde, yer kabuğunda biriken ancak henüz açığa çıkmamış olan gerilim yatıyor. Bu gerilim, levhaların hareket etmesine sebep olur. Levhalar arasındaki sürtünme bu hareketi geciktirse de, bir noktadan sonra gerilim baskın gelir ve levhalar hareket eder. Bu hareket sonucunda yer altındaki enerji serbest kalır ve deprem meydana gelir.

Deprem dalgaları, yer kabuğunu oluşturan kayaçlarda sıkışma ve bükülmelere neden olur. İşte tam bu süreçte, kayaçlarda biriken gerilim, kayaçların içindeki minerallerdeki negatif yüklü oksijen atom çiftlerini ayırır. Serbest kalan iyonlar, kayaçlardaki çatlaklardan geçerek yüzeye ulaşır. Bu iyonlar havadaki moleküllerle etkileşime girerek iyonizasyon yaratır ve ışık yayan bir plazma oluşur. Bilim insanları bu olayı, "yer kabuğunda devreye giren bir batarya varmış gibi" benzetmesiyle açıklıyor.

NEDEN HER DEPREMDE GÖRÜLMÜYOR?

Her yer kabuğu gerilimi nasıl her zaman bir depreme yol açmıyorsa, her deprem de mutlaka bu tür ışık olaylarını doğurmuyor. Hatta bu ışıklara tanık olunması o kadar nadir ki, uzmanların tahminine göre bu olaylar yalnızca gerçekleşen depremlerin %5’lik bir kısmında ortaya çıkıyor. Bu da ışıkların yalnızca çok özel jeolojik ve fiziksel koşullarda oluşabildiğini kanıtlıyor.