Türkiye bir deprem ülkesi ve risk her zaman vardır. Afet anında panik yaşamamak ve en az zararla kurtulmak için hazırlıklı olmak gerekmektedir. Hayat kurtaran deprem çantası nasıl hazırlanır, hangi malzemeler mutlaka yer almalıdır?

DEPREM ÇANTASI NEDEN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR?

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Deprem çantası, afet anında veya sonrasında ilk birkaç saat hatta bazen birkaç gün boyunca hayatta kalmamız için gereken temel ihtiyaçları karşılar. Deprem sonrasında elektrik, su ve ulaşım gibi altyapı hizmetlerinde aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle, yiyecek, su, barınma ve ilk yardım malzemeleri gibi hayati ürünlere kolayca ulaşabilmek çok önemlidir.

Aynı zamanda, deprem sırasında oluşan panik ve stres ortamında düzenli bir çantaya sahip olmak hem psikolojik olarak rahatlatır hem de zaman kazandırır. Bu çantada bulunan malzemeler, yaralanmalara anında müdahale etmeyi ve aile bireylerinin temel gereksinimlerini karşılamayı mümkün kılar. Bu sayede, kurtarma ekipleri ulaşana kadar veya güvenli bölgeye geçene dek temel yaşamsal ihtiyaçlarımızı bağımsız olarak sürdürebiliriz.

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DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALIDIR?

Deprem çantası malzemeleri hazırlanırken öncelikle evde yaşayan kişi sayısına göre hazırlanması gerektiği bilinmeli. Evcil hayvanı olanların hayvanlarını da düşünerek gerekli malzemeleri deprem çantasına koyması gerekir. Öncelikle deprem çantasında olması gerekenler medikal, gıda, iletişim araç-gereçleri ve giysiler olmalıdır. Evde yaşayan kişilerin kullanması gereken ilaçları ve varsa bir kronik hastalığı bu ilaçların deprem çantasında bulundurulması gerekir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanması gereken ilkyardım çantası belirtilmiştir. Deprem çantası içindekiler şunlardır:

- Kimlik bilgilerinin olduğu önemli belgelerin fotokopileri (pasaport, ehliyet, sigorta poliçeleri, banka hesap kayıt bilgilerini içeren belgeler. Evcil hayvan olması durumunda sağlık karnesi)- İlkyardım çantası- Su (kişi başı 4 litre içme suyu)- Bozulmayan, kuru gıdalar (yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren gıdalar. Bunlar son kullanma tarihlerine göre yenilenmelidir.) - Radyo- Çakı ve makas- El feneri (kurmalı, bataryalı veya pilli. Buna göre ekstra pil, vb. bulundurulmalı.)- Düdük- Toz maskesi REKLAM - Kerpeten, İngiliz anahtarı ve tornavida- Ağrı kesici ilaçlar, ishal önleyiciler, laksatifler ve antiasit ilaç grupları- Kalem ve kağıt- Kıyafet (iç çamaşırı, çorap, yağmurluk, sweatshirt, vb.)- Şarj cihazı veya yedek bataryalı cep telefonu- Pil- Delinmez ve ince plastik örtü ve dayanıklı selobant (sığınak yaratabilmek için)- Reçeteli ilaçlar- Evcil hayvanlar için kuru mama ve su- Havlu, çöp torbası, plastik kablo bağı- Sabun- Dezenfektan ve ıslak mendil- Tuvalet kağıdı- Hijyenik ped- Diş fırçası ve macunu- Uyku tulumu ve battaniye Hazırlanan deprem çantası deprem anında durmanız gereken yerde ve kolay erişilebilecek bir şekilde olmalıdır. Ancak özellikle gıdaların çabuk bozulmaması için ışık almayan, serin ve kuru bir yerde olması gerekir. Yani görünür olmaması ama kolayca erişebilmesi önemlidir. Hazırlanan kıyafetlerin mevsime göre değiştirilmesi de gerekebilir.

REKLAM BEBEKLİ AİLELER İÇİN DEPREM ÇANTASINDA FAZLADAN HANGİ ÜRÜNLER YER ALMALIDIR? - Bebek için ilaç, vitamin ve mineraller- Hazır mama (anne sütünün olmadığı ya da yetmediği durumlar için)- Bebek bezi ve ıslak mendil- Oyuncak- Bebek battaniyesi ve kıyafet DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANMALIDIR? Deprem çantasını hazırlarken, malzemelerin ağırlığını ve pratikliğini göz önünde bulundurmak gerekir. Öncelikle, su geçirmez ve dayanıklı bir çanta seçmekle başlayın. Ardından, liste oluşturup ailenizin özel gereksinimlerini ekleyin. Bebeğiniz varsa ek mama, bez, ıslak mendil gibi ürünleri unutmayın. Yaşlı veya hasta bireylerin düzenli olarak kullandığı ilaçları mutlaka ekleyin. Malzemelerin düzenli kontrolü önemlidir. Özellikle yiyecek ve su gibi tüketilebilir ürünlerin son kullanma tarihlerini belirli aralıklarla kontrol edin. Gerekliyse yeni malzemelerle değiştirin. Ayrıca, çantanın içine koyduğunuz önemli evrakların ve telefon numaralarının güncel olduğundan emin olun. Bunları suya ve neme dayanıklı bir dosya içinde saklamak akıllıca bir önlemdir. Böylece, deprem anında veya sonrasında hızlıca ihtiyacınız olan her şeye kolayca ulaşabilirsiniz. REKLAM DEPREM ÇANTASI EVDE NEREYE KONULMALIDIR? Deprem anında hızlı hareket etmek çok önemlidir. Bu nedenle, deprem çantasını kolay ulaşılabilir bir yerde saklamak gerekir. Evin girişine yakın bir alan, kapı arkası veya koridor gibi noktalara çantayı koymak uygun bir seçim olabilir. Ayrıca, çok katlı bir evde yaşıyorsanız, deprem çantasını evde en çok kullanılan katta bulundurmak pratiklik sağlar.

Bazı uzmanlar, yatağın yanı veya dolap gibi hemen erişilebilir yerleri de önerir. Önemli olan, deprem anında ya da hemen sonrasında çantayı kolayca alabilmektir. Ayrıca, evde farklı katlar veya odalar varsa, birden fazla çanta hazırlamayı da düşünebilirsiniz. Bu sayede, farklı odalarda bulunan aile bireyleri de ihtiyaç duydukları malzemelere hızlıca ulaşma fırsatı bulabilir. DEPREM İÇİN NE GİBİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR? - Deprem çantası için gerekenler ve çantanın temini kadar hazırlık da bu süreçte önemlidir. Bu nedenle kendiniz ve sevdikleriniz için bir deprem güvenlik planı oluşturun. Bu plan evinizin her odasında belirlenmiş olan güvenli yerleri içermeli. REKLAM - Ailenin her üyesiyle mutlaka “çök – kapan – tutun” tatbikatları yapın. - Evinizin her odasında mutlaka 3 günlük bozulmayan yiyecek (enerji barları, bisküvi gibi), su, düdük, fener ve toz maskesi içeren temel deprem kiti bulundurduğunuzdan emin olun. - Ailenizle deprem anında ne yapacağınızı, ayrı yerlerde olduğunuzda nerede buluşacağınızı, deprem anında nasıl iletişim kuracağınızı planlayın. - Deprem sigortası yaptırın.

- Yatağınızın yakınında sağlam ayakkabılar bulundurun. - Aile üyeleriniz ve kendiniz için iletişim kurabileceğiniz bölge dışından bir arkadaş veya akraba belirleyin. - Deprem öncesi süreçte eşyalarınızı mutlaka sabitleyin. - Büyük bir deprem durumunda evinize yönelik potansiyel jeolojik ve yapısal tehditler hakkında bilgi edinin. - İş yerindeki ve okuldaki acil durum planlarını kontrol edin. - Deprem anında kapı ve pencerelerden uzak durun. Sağlam olduğunu düşündüğünüz masa, baza, koltuk, beyaz eşyanın yanına “çök – kapan – tutun” ile sarsıntının geçmesini bekleyin. REKLAM DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN GIDALAR Deprem çantasında yer alması gereken yiyecekler, uzun süre saklanmaya uygun, besleyici ve kolay tüketilebilir olmalıdır. Konserveler, hazır çorbalar, protein barlar ve kuruyemişler iyi birer seçenektir. Bu tür gıdalar dayanıklıdır ve bozulma riski düşüktür. Ayrıca, kişi başına günlük en az bir buçuk litre su ayırmanız da önerilir. Plastik şişelerde saklanan sular düzenli olarak kontrol edilmeli ve son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.

Acil durumlar için hazır paketli kuru gıdalar veya vakumlanmış ürünler tercih edilebilir. Çok tuzlu ve çok şekerli gıdalar, susuzluğu artırabileceği için dikkatli tüketilmelidir. Bebekler veya özel beslenme gereksinimi olanlar için, ayrı gıda seçeneklerini mutlaka çantaya ekleyin. Bu gıdaların da son kullanma tarihlerini not alarak düzenli aralıklarla yenilemeniz hayati önem taşır. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto