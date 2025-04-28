Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'ye ait F-18 denize düştü | Dış Haberler

        ABD'ye ait bir F-18 uçak gemisinden denize düşerek battı

        ABD'ye ait bir F-18 savaş uçağı Kızıldeniz'de USS S. Harry Truman uçak gemisinde bulunduğu sırada denize düştü. ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre, F-18 denizde kayboldu. Olaya geminin yaptığı manevranın sebep olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.04.2025 - 23:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Husilere yönelik saldırıları sürerken, USS S. Harry Truman uçak gemisi de Kızıldeniz'de bulunuyor.

        ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Harry Truman'da bulunan bir F-18 savaş uçağı denize düşerek kayboldu.

        CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Husiler tarafından yapılan saldırılar sonrası Harry Truman'ın yaptığı zorunlu manevra, F-18'in denize düşmesine neden oldu.

        Olayın, F-18'in geminin hangar bölümünden yukarı çekildiği sırada yaşandığı belirtildi.

        Olay sırasında gemide görevli 1 personel hafif şekilde yaralandı.

        F-18 savaş uçağının 60 milyon dolar civarında bir maliyete sahip olduğu bildirildi.

        REKLAM

        HUSİLER TRUMAN'A SALDIRDIKLARINI DUYURDU

        Yemen'deki Husiler, ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisine ve İsrail'in işgal altındaki Askalan bölgesinde "hassas bir hedefe" saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de bulunan ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'a ve ona bağlı olan savaş gemilerine geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Seri, operasyonun, deniz, insansız hava araçları (İHA) hava gücü ve füze gücü tarafından ortaklaşa olarak düzenlendiğini kaydetti.

        ABD uçak gemisi Truman'a hipersonik balistik füzelerle saldırdıklarını ifade eden Seri, uçak gemisi ve ona bağlı olan savaş gemileriyle de çatışmalar yaşandığını vurguladı.

        Seri, söz konusu saldırıların ABD güçlerinin Yemen'deki sivillere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak yapıldığının altını çizdi.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarından işgal altında tuttuğu Askalan bölgesinde "hassas bir hedefe" saldırı düzenlediklerini aktardı.

        REKLAM

        Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, ABD savaş uçaklarından atılan bir füzenin Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Söz konusu saldırıda 47 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

        Öte yandan dün akşam Sana'da 3 evi hedef alan ABD saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi de yaşamını yitirmişti.

        ABD'den söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Habertürk Anasayfa