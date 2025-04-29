Osimhen'in gözü Jardel'in rekorunda!
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. Nijeryalı yıldız tüm kulvarlarda şu ana kadar 31 gol kaydederken, gözünü Jardel'in rekoruna dikti.
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Galatasaray'da bu sezonun en öne çıkan ismi şüphesiz Victor Osimhen oldu.
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Eyüpspor ağlarını da sarsan Nijeryalı yıldız kiralık olarak geldiği sarı-kırmızılı ekipte fırtına gibi esmeye devam ediyor.
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Mauro Icardi’nin tahtını zorlayacak kadar sevilen Osimhen özellikle sezonun kritik döneminde attığı gollerle büyük katkı sağladı.
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Ligin 33. Haftasındaki Eyüpspor maçında attığı golle yine haftaya imzasını atan Osimhen son dokuz haftada taraftarı kendisine hayran bıraktı.
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26 yaşındaki futbolcu son dokuz haftada rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı; bu süreçte 1 de asist yaptı.
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Bu sezon 26 maça 22 gol sığdıran Osimhen gol krallığında zirvede bulunsa da Nijeryalı’nın hedefi tarihi rekorda...
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Golcü oyuncu kalan beş lig bir kupa maçında 1 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu yakalamış olacak.
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Şimdiye kadar tüm kulvarlarda 36 maçta 31 gol atan Osimhen dört gol daha bulması halinde ise Mario Jardel’in rekorunu kıracak.
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