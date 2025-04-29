Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti: Listede ünlü peynir markası da var - Alışveriş Haberleri

Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti: Listede ünlü peynir markası da var - Alışveriş Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

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Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 25 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne ise 53 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 5 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı genel toplam 1603'a yükseldi.

Yapılan denetimlerde bitkisel macunda ilaç, peynirde natamisin, yağ ve tatlı biberde boya, tek tırnaklı eti ifşa edildi. Aralarında Antalya'da denetime takılan ünlü EKİCİ marka (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği listesinde 19. sırada) tam yağlı sade eritme peynirde (üçgen peynir) yağ oranının düşük çıkması dikkat çekti.

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TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi):

SADİBEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-ŞENOL ÖZŞAHİN firmasına ait tereyağında bitkisel yağ tespiti

TATSAN SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı kaşar peynirde yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, nişasta tespiti

KARAPINAR marka tam yağlı ay çekirdeği çeşnili taze eritme tost peynirinde nişasta tespiti

EFEMAN marka tost peynirde (2000 gr)bitkisel yağ tespiti

AYLAÇ marka tam yağlı taze kaşar peynirde yüzde yağ oranının düşük olması ve bitkisel yağ tespiti

OKÇULAR marka tam yağlı kaşar peynirde yağ oranının düşük olması ve bitkisel yağ tespiti

FISTIKÇI BABA RANA marka toz Antep fıstığında yer fıstığı tespiti

BERA GLOBAL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-ÇELEBİHAN BAKLAVA firmasına ait toz Antep fıstığında gıda boyası tespiti

MEVSİMSEL BAHARAT marka kekikte yabancı madde tespiti

MEVSİMSEL BAHARAT marka kırmızı tatlı toz biberde domates tespiti

YAZANOĞLU marka süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti

HASKAYMAK marka süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti

BİTABAL marka süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti

HAPPYLIFE marka organik çiçek balında (460g) taklit veya tağşiş tespiti

ÖZEL AYVALIK marka natürel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti

NEW AYVALIK TAŞ BASKI marka natürel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti

NATURAL SIZMA ZEYTİNYAĞI marka Tad Ayvalık taş baskısında tohum yağları karıştırılması tespiti

VAKIF KÖYBİRLİK marka natürel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti

AYVALIK KOOPERATİF marka erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı taş baskıda (5 l) daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti ve tohum yağları karıştırılması tespiti

SELSEBİL ÜLKEM marka natürel birinci zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti

AMBARSEKİ DURU marka % 100 natürel sızma zeytinyağında (1 lt) (arka yüz etiketinde: natürel birinci zeytinyağı olarak yer alıyor) tohum yağları karıştırılması tespiti

MARMARA EDREMİT marka soğuk sıkım natürel zeytinyağı (3 l) tohum yağları karıştırılması tespiti

MARMARA EDREMİT marka soğuk sıkım natürel zeytinyağı (1,5 l) tohum yağları karıştırılması tespiti

MARMARA EDREMİT marka soğuk sıkım natürel zeytinyağında (1 l) tohum yağları karıştırılması tespiti

BEYAZ ZEYTİN marka natürel birinci zeytinyağı (1 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği): REKLAM MERBEY marka tam yağlı beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

GÖÇEROĞLU SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

KELEBEK marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

BEYÇAYIR marka taze beyaz peynirde (az yağlı) yağ oranının düşük olması

BEYÇAYIR marka az yağlı taze peynirde yağ oranının düşük olması

ALKIŞ BEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

BEYÇAYIR marka taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

BEYÇAYIR marka taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

MK BEYAZ KELEBEK marka taze beyaz peynirde (yarım yağlı) yağ oranının düşük olması

KELEBEK marka taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

KELEBEK marka taze beyaz peynirde (yarım yağlı)yağ oranının düşük olması

BEYÇAYIR marka taze beyaz peynirde (az yağlı) yağ oranının düşük olması

KELEBEK marka tam yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

KELEBEK SÜT ÜRÜNLERİ marka yarım yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

KELEBEK SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

TÜRK TARIMBİRLİK marka tam yağlı taze peynirde yağ oranının düşük olması

KAYPEY marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

KÖSEOĞLU marka tam yağlı kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

EKİCİ marka ekici tam yağlı sade eritme peynirde (üçgen peynir) yağ oranının düşük olması

KARSÜT marka beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

KARSÜT marka beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

ERZURUM YAYLASI marka tereyağında yağ oranının düşük olması

İBRAHİM GÜNER marka tam yağlı beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

GÜNGÖR ERSOYLAR marka Güngör Ersoylar az yağlı beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka az yağlı eritme peynirde yağ oranının düşük olması

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı kaşar peyniri yağ oranının düşük olması

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka kaşar peyniri (kuru maddede en az yüzde 45 süt yağı içerir.) yağ oranının düşük olması

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

KARLIDAĞ KÖYLÜM marka tuzlu tereyağında yağ oranının düşük olması

ÜÇLER marka tam yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

SÜTTANESİ marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması (6 tane daha farklı parti/seri no ürünler)

EREN marka tam yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

AKSARAY EREN marka tam yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

AR-YA marka tam yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması (3 tane daha farklı parti/seri no ürünler)

AKDOLU marka yarım yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

AKSES marka yarım yağlı beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

ÖZÜÇLER marka süt ürünleri az yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

PEYNİRCİDEDE marka taze yağlı beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

ÇİĞDEMLİ marka yarım yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

SABIR marka tam yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

ORTAT marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

GELENEKSEL marka tam yağlı kaşar peynirde yağ oranının düşük olması Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar: DOAX yüzde 100 BİTKİSEL DOĞADAN GELEN ENERJİ marka bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespiti

CAPSULE BOLLD marka bitkisel kapsülde ilaç etken maddesi tespiti

SELAM CHEESE marka Hallomi Mişelle peynirde natamisin tespiti

ZÜMRÜT BAHARATLARI marka tatlı biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti

DUKA marka yemeklik karışım sıvı yağda (4600 ml)gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili