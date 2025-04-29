Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi | HABERLER | Son dakika haberleri

Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi | HABERLER | Son dakika haberleri

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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HAVALIMANINDA OPERASYON AA'da yer alan habere göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde denetim yaptı. REKLAM

9.7 MİLYON TL, 133 BİN AVRO VE 107 BİN DOLAR Denetimin ardından gerçekleştirilen operasyonda, 66 kilo 668 gram altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 760 bin lira, 107 bin 430 dolar, 133 bin 605 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.