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        Haberler Gündem 3. Sayfa Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi | HABERLER | Son dakika haberleri

        66 kilo altın, 107 bin dolar ve 133 bin avro! Havalimanında servet!

        Van Ferit Melen Havalimanı'nda, polis ekipleri tarafından kargo bölümünde yapılan aramalarda 66 kilo 668 gram kaçak altın, 9 milyon 760 bin TL, 107 bin 430 dolar ile 133 bin 605 avro ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 08:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:33
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        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
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        Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        HAVALIMANINDA OPERASYON

        AA'da yer alan habere göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde denetim yaptı.

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        9.7 MİLYON TL, 133 BİN AVRO VE 107 BİN DOLAR

        Denetimin ardından gerçekleştirilen operasyonda, 66 kilo 668 gram altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 760 bin lira, 107 bin 430 dolar, 133 bin 605 avro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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