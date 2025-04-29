Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        80
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        54
        Beşiktaş
        BJK
        52
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        45
        Göztepe
        GÖZ
        43
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Derbide gözler Talisca'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Derbide gözler Talisca'da!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son haftalardaki yükselen performansına paralel olarak Beşiktaş derbisinde de takımının en önemli kozu olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü evinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

          Sarı-lacivertliler, ligin son virajına girilirken, rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

        • 2

          Kanarya'da ara transfer döneminde takıma dahil olan Anderson Talisca da kendisinden beklenen performansa son haftalarda ulaştı ve attığı gollerle sarı-lacivertlilere puanlar kazandırdı.

        • 3

          Geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep'te, Fenerbahçe'nin ilk golüne imza atan Talisca, üst üste 5 lig maçında fileleri havalandırdı.

          Deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK'ya karşı birer gol kaydeden Brezilyalı oyuncu, iç sahada ise Trabzonspor'a karşı hat-trick yaptı, Kayserispor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

        • 4

          Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada 3 gole imza attı.

        • 5

          ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK

          Teknik Direktör Jose Mourinho'nun derbide görev vermesi halinde Talisca, Kanarya'nın en önemli hücum silahı olacak.

        • 6

          Kariyerinde 2016-2018 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, 80 kez terlettiği siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe'ye; 2'si Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 müsabakada rakip oldu.

        • 7

          Talisca, derbide sahaya çıkması halinde eski takımına ilk kez rakip olacak. 31 yaşındaki futbolcu, derbide fileleri havalandırırsa Enner Valencia'nın (2022-2023) ardından üst üste 6 maçta da gol atmayı başaran ilk oyuncu olacak.

        • 8
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
        Habertürk Anasayfa