Derbide gözler Talisca'da!

Geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep'te, Fenerbahçe'nin ilk golüne imza atan Talisca, üst üste 5 lig maçında fileleri havalandırdı.



Deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK'ya karşı birer gol kaydeden Brezilyalı oyuncu, iç sahada ise Trabzonspor'a karşı hat-trick yaptı, Kayserispor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.