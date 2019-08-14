Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Tonya ilçesinde, nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Sabri Baştan (86),kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tonya'nın Şarlı Yaylası'nda dün gezintiye çıkan Sabri Baştan, bir anda yere yığıldı. Çevredekiler tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baştan'ın başında mermi isabet ettiği tespit edildi.

İlk müdahalenin ardından Sabri Baştan, ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Sabri Baştan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, merminin geldiği yeri ve silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.