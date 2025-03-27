Göz altındaki koyu halkalar, birçoğumuzun karşılaştığı yaygın bir sorundur. Ancak, bu morluklar sadece dış görünümü değil, sağlığı da etkileyebilir. İşte önlem almanın yolları.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDİR?

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Göz altı morlukları, göz çevresindeki küçük kılcal damarların deri altında sızdırması sonucunda hemosiderin pigmentinin ciltte birikmesi durumudur. Göz çevresi morlukları yüze yorgun, üzgün ve daha yaşlı bir ifade vermesi nedeni ile göz çevresi estetik problemlerinin önde gelen nedenlerindendir.

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GÖZ ALTI MORLUKLARININ BAŞLICA NEDENLERİ NELERDİR?

Göz altı morluklarının en yaygın nedeni uykusuzluk ve yorgunluktur. Yoğun güneşe maruz kalma, vücudun su ihtiyacını karşılamamak, genetik, yaş, yetersiz beslenme, yorgunluk, anemi, vitamin eksiklikleri ve bazı metabolik sendromlarda göz altı morluklarının diğer yaygın nedenleridir. Özellikle yaşla birlikte deri altındaki kalınlığı azalan orbicularis oculi kası ve kan damarlarının deri yüzeyine yaklaşması morlukları daha görünür kılar.

Göz altı morluklarının en yaygın nedenleri şöyle sıralanabilir:

1. YAŞ

Doğal yaşlanma süreci göz altındaki koyu halkaların yaygın bir nedenidir. Kişi yaşlandıkça cilt incelir ve esnekliğini kaybeder. Cilt altı yağ dokusu ve cilde esnekliğini sağlayan kolajen miktarı azalır. Sonuç olarak ise cilt altında bulunan koyu renkli kan damarları daha belirgin hale gelir ve göz altındaki alanın koyu görünmesine neden olur.

2. GÖZ YORGUNLUĞU Televizyon bilgisayar, tablet ve telefon ekranına bakmak gözlerde önemli bir gerilime neden olabilir. Bu gerginlik uzun süre devam ederse göz çevresi kan damarlarının genişlemesine yol açar. Sonuç olarak, göz etrafında ve altındaki bölgeler koyu bir görünüm alır. REKLAM 3. ALERJİLER Alerjik reaksiyonlar ve göz kuruluğu koyu halkaları tetikleyebilir. Alerjik reaksiyon geliştiğinde vücutta zararlı madde olarak algılanan yapılara cevap olarak histaminler serbest bırakılır. Histamin salınımı gözlerde kaşıntı, kızarıklık, şişlik gibi rahatsız edici şikâyetlere neden olmaktan başka kan damarlarında genişlemeye de yol açar. Bu da nispeten ince olan göz altı cildinin altında damarların daha görünür olmasıyla sonuçlanır. Alerjiye bağlı kaşıntılı nedeniyle göz ve çevresini kaşımak ve ovalamak morlukların daha kötü hale getirebilir. Bu durumda iltihaplanma, şişlik ve kan damarlarının çatlamasına neden olabilir. Kan damarlarındaki çatlama morluğu artırır. 4. DEHİDRASYON (SIVI KAYBI) Dehidrasyon yeterli sıvı alınmamasına bağlı vücudun ihtiyacı olan sıvı dengesinin bozulmasıdır. Bu durum göz altındaki koyu halkaların yaygın bir nedenidir. Yeterli miktarda su alınmadığında, göz altındaki ciltte donuk ve gözlerde çökük bir görünüm ortaya çıkar. Çöküklük, göz çevresindeki kemiğin cilde yakın olmasından kaynaklanır.

REKLAM 5. GENETİK Aile bireylerinde göz altı morluğu yaygınsa diğer bireylerde de aynı durumun görülme oranı normal popülasyona göre fazladır. Bu durum kalıtsal bir özellik olarak çocuklukta da vardır ve kişi yaşlandıkça kötüleşebilir. 6. GÜNEŞE AŞIRI MARUZ KALMA Güneşe aşırı maruz kalma, vücutta cilde renk sağlayan melanin isimli pigmentin fazla miktarda üretilmesine neden olabilir. Çok fazla güneş özellikle göz çevresindeki cildin kararmasına zemin hazırlar. 7. UYKUSUZLUK Aşırı yorgunluk, yeterli uyumama ya da normalden fazla uyuma göz altlarında koyu halkaların oluşmasına neden olabilir. Uykusuzluk, ciltte donuk ve soluk bir görünüme neden olarak cilt altındaki koyu dokular ve kan damarlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Uykusuzluk aynı zamanda göz altlarında sıvı birikmesine ve dolayısıyla bu alanlarda şişkinliğe neden olabilir. Göz altındaki koyu görünüm bazen şişmiş göz kapaklarına ait gölgeler olabilir. REKLAM GÖZ ALTI MORLUKLARINA İYİ GELECEK DOĞAL YÖNTEMLER 1. SALATALIK KOYUN Salatalık, yorgun gözlerinize iyi gelip şişliğin azalmasında etkili olabilir. Salatalığı dilimleyip göz kapaklarınızın üzerine koyabilirsiniz. Salatalıktaki yüksek su ve C vitamini ile cilt beslenir ve nemlenebilir. Ayrıca salatalıkta bulunan silika maddesi sağlıklı dokular için önemli bir yere sahiptir.

2. SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir. Böylece göz altındaki şişkin görünüm azalır ve koyu halkaların belirginliği azalabilir. Bu amaçla temiz havluya birkaç buz küpü sarılıp ve gözlere uygulanabilir. Bir bez soğuk suyla ıslatılıp 20 dakika boyunca gözlerin altındaki cilde uygulanmasıyla da aynı etki elde edilebilir. 3. ÇAY POŞETİ İLE DİNLENDİRİN Çay demlerken kullandığınız çay poşetleri göz çevresinde koyu halkaların renginde açılma sağlarken şişkinliğin inmesinde etkili olabilir. Çünkü çayda bulunan kafein, antioksidan özelliklere sahiptir ve kan dolaşımını hızlandırır. Çay poşetlerini göz kapaklarınıza koymadan önce buzdolabına koyabilirsiniz. Serinletici bir etki yaratabilecek poşetler için yeşil veya siyah çay kullanabilirsiniz. REKLAM 4. UYKU SÜRESİNİ ARTIRIN Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir. Uykusuzluk cildin solgun görünmesine neden olarak koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Koyu halkaların ortaya çıkmaması için günde en az yedi ila sekiz saat uyumak gerekebilir. 5. SAĞLIKLI BESLENİN Göz altı morluklarını yok etmek için mucize besinler yoktur. Ancak sağlıklı tahıllar, yağsız proteinler, sağlıklı yağlar, taze meyveler ve sebzeler içeren anti-inflamatuvar bir beslenme düzeninin olması göz altı da dahil cilt sağlığında gözle görülür bir değişim yaratır. Yine kan dolaşımını artıran ve damarları koruyan likopen antioksidanı içeren domatesi beslenmenize ilave edin. Yaban mersini, karpuz, portakal ve kırmızı pancar gibi meyvelere ve sebzelere beslenmenizde yer verin.

6. GÜL SUYU KULLANIN Gül suyu yorgun cildi yatıştırır ve canlandırır. Makyaj için kullandığınız disk pamuğa birkaç damla gül suyu dökün. Gözlerinizi kapatın ve pamukları göz kapaklarınıza yerleştirin. Günde 2 kez 15’şer dakika bunu uygulayabilirsiniz. REKLAM 7. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Göz altlarına her gece Hindistan cevizi yağı ile masaj yapmak koyu halkaları azaltabilir. Hindistan cevizi yağı, zarar görmüş cilt hücrelerini onarabilen zengin bir E vitamini kaynağıdır. UYARI: Hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ve alerjisi bulunan kişiler öncelikle uzman bir hekime danışmalıdır. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto