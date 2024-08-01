Yönetmen Günay Kosova vefat etti
Yeşilçam filmlerinin yönetmeni Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti
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Pek çok Yeşilçam filminde yönetmen koltuğunda oturan Günay Kosova, yaşamını yitirdi.
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Uzun zamandır Alzheimer hastalığına karşı mücadele veren Günay Kosova'nın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen Günay Kosova’ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
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Günay Kosova, Sultanbeyli’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Günay Kosova, yaşamını Ataşehir Kayışdağı'nda bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde sürdürüyordu.
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