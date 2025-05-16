Yönetmen Ali Özgentürk için Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi

Türk sinemasının usta ismi yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Özgentürk’ün vefatının ardından Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine kardeşi Nebil Özgentürk, eşi Işıl Özgentürk, eski eşi Saynur Tezel, kızı Simay Özgentürk, yazar Sunay Akın, oyuncular Meltem Cumbul, Halil Ergün, Nur Sürer, Sumru Yavrucuk, Suna Selen, ve sevenleri katıldı.

"ONU SONSUZA KADAR KALBİMDE YAŞATACAĞIM"

Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk, babasının çok özel biri olduğunu ifade ederek, "Olağanüstü bir insandı. Aklı hiç durmazdı. Hep yaratırdı, son güne kadar yarattı. Burada dostlarının hikayelerini dinlemek benim için çok değerliydi. Ben babamı gözlerinin gülmesiyle, kahkahasıyla, şefkatiyle ve direnişiyle hatırlayacağım. Onu sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. Seni çok seviyorum babam" diye konuştu.

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Gazeteci Nebil Özgentürk, ağabeyi Ali Özgentürk'ün hayatındaki önemini anlatarak; "Abim çok projeci bir adamdı. Bunu 50 yıldır ben gözlemledim. Pek çok insan da gözlemlemiştir. Yakın zamanlarda bile eminim ki cebinde, kolunun altında en az 50-60 proje vardı. Ama Ali abim altmışların, yetmişlerin, seksenlerin insanıydı. Yakın zamandaki o altmış yetmiş projeyi tabii ki gerçekleştiremedi. Toplumsal direnişleri anlatan, son güne kadar anlatmak isteyen bir insandı. O yüzden o çizgide kaldı ve gördüğünüz gibi dünya güzeli filmler, emeği anlatan ve bu ülkenin kara zamanlarını anlatan filmler çekti" ifadesini kullandı.

Yazar, senarist ve yönetmen Işıl Özgentürk, hayatının büyük bir bölümünün eşi Ali Özgentürk ile geçtiğine değinerek, yaşamlarının dönüm noktalarına ilişkin şu bilgileri verdi; "Kızımız Dünya doğdu. 'At' filmi yapıldı. 'Hazal' ve 'Su da Yanar' çekildi. Bir senaryo yazarı olarak ben onunla 'At' filminde çalıştım. O zamanlar anne babaların çocuklarını okumaya götürmeleri büyük bir tutkuydu. İşte o tutkunun bir insanı nasıl ölüme sürüklediğini olağanüstü bir güzellikte anlatan bir film ortaya çıktı. Birlikte birçok yönetmenle Tokyo'da film haftasına davet edildik. Jüride Bernardo Bertolucci gibi çok ünlü insanlar vardı. Ali'nin 'At' filmi de gösterildi. Birdenbire Tokyo Film Festivali Başkanı yanımıza geldi ve elime bir kağıt kuğu kuşu koydu. O zaman Ali'ye döndüm ve 'Biz ödülü alıyoruz' dedim. Çok önemli bir ödüldü. Daha sonra 'Bekçi' Venedik Film Festivali'nde ve 'At' ilk kez Cannes Film Festivali'nde gösterildi"

REKLAM "YÜREĞİ DEV GİBİ YÖNETMENLERİMİZDENDİ" Oyuncu Menderes Samancılar, Ali Özgentürk ile ilgili anlatacak çok şey olduğunu aktararak, "Bir kez 'Bekçi' filminde çalıştık. Yüreği dev gibi yönetmenlerimizdendi. Masası zengin, yüreği zengin, hayata bakışı, devrimci duruşu her şeyi farklıydı. Hepimizin çok sevdiği, ustamız Yılmaz abimizin ölüm haberini de 'Bekçi' filminin setinde almıştık" dedi. Oyuncu Nur Sürer, usta yönetmenle 1979'da tanıştıklarını dile getirdi. Cenazelerde çok hüzünlendiğini kaydeden Sürer, "Yeşilçam'da tutkun bir kardeşlik vardır her zaman, illa çalışmanız gerekmiyor. Binlerce dostumuz var. Gerçekten çok üzgünüm, ölümünü duyunca çok şaşırdım. En son Şerif öldüğünde demiştim ki toplumsal sinemanın kapısını kapadık. Öyle değilmiş. Ali'yle bitmiş" değerlendirmesinde bulundu. REKLAM "ASIL OLAN ŞEY İZ BIRAKMAKTIR" Oyuncu Halil Ergün ise duyduğundan beri çok kötü olduğunu ve büyük yalnızlık çektiğini aktararak, "Sinemamızda, sanat çevremizde uzun zamandır her gün birini kaybediyoruz arkadaşlar. Bunlar bir dönemin yapı ustalarıdır. Çünkü sanatın her bölümünün uygarlığın ve toplumsal gelişim içinde en büyük fonksiyon taşıdığına inananlardanım ve bu arkadaşlar o kahramanlardandırlar. Ali de onlardan biridir. Şimdi yapayalnız kaldık. Ali'yle son güne kadar telefonla konuşuyorduk. Yalnızlık çekiyorduk biliyor musunuz? Daha onun söyleyecek çok şeyi vardı. Projeleri vardı kafasında ama iz bıraktı. Asıl olan şey iz bırakmaktır" diye konuştu.

Yarın Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda Özgentürk için ikinci tören düzenlenecek. Ali Özgentürk'ün cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Adana'da Akkapı Mezarlığı'na defnedilecek. REKLAM ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR Adana'da 1945'te dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Ali Özgentürk, kamera asistanlığı ile atıldığı sinemada, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'in de aralarında bulunduğu yönetmenlere asistanlık yaptı. Başarılı yönetmen, 1979'da çektiği ilk uzun metrajlı filmi 'Hazal' ile adını duyurdu ve birçok ödül kazandı. Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da birçok esere imza atan Özgentürk, öğrencilik yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilendi. 'Sokak Tiyatrosu' grubuyla tiyatroyu sokağa taşıyan usta isim, 1970'lerde 'Ferhat' ve 'Yasak' adlı kısa filmlere imza attı. Ali Özgentürk, Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk'ün katkısıyla 'At' ve 'Bekçi' filmlerini yaptı. Ardından yazar Orhan Kemal'in eseri *'Murtaza'*yı sinemaya uyarlayarak 'Bekçi' filmini izleyiciye sundu.

'Yusuf ile Züleyha' hikayesiyle 1977'de Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü'ne layık görülen Ali Özgentürk, şair Süreyya Berfe ile 'Asyalı' adında bir edebiyat dergisi de çıkardı. Televizyon kanallarında yaptığı programlar ve özellikle 'Bir Yudum İnsan' adlı çalışmasıyla dikkati çeken yönetmenin yazı ve öyküleri de çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı.