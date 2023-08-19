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Ülkemizdeki bilgi teknoloji altyapısının geniş bir alana dağılım göstermesi ve bu alandaki kalifiyeli personel açığı bölümün önemini daha da arttırmaktadır. Yönetim bilişim sistemleri; çevreden aldığı ham verileri toplayıp bir süzgeçten geçiren ve bunları anlamlı bir bilgi haline getirip yöneticilere sunan bir sistemden oluşmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir?

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Bölümün ismi sebebiyle içeriği konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Bölüm; yönetim ve teknolojinin bir arada kullanılması olarak ifade edilebilir. Bu bölümün mezunları ağırlıklı olarak sistem kurma üzerinde durmaktadır. Yenilikçi olmanız ve yenilikleri takip etmeniz bu bölüm için oldukça önemlidir. Teknoloji ve yönetim bir arada bulunduğundan dolayı iletişim yeteneğinizin olması size avantaj sağlayacaktır. Bilgisayar sistemine dayanan bütünleşik bir sistemin temellendirdiği bu bölümde insan ve bilgisayar arasında karşılıklı bir alışveriş görülmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Yönetim bilişim sistemleri bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olanlar bilgi teknolojileri ve işletme yönetimi alanlarında çeşitli kariyer fırsatlarını yakalayabilirler. Dilerlerse kendi işlerini kurup girişimci/yönetici olarak da çalışabilirler. Hemen hemen her sektörde çalışma şansına sahiptirler. Teknoloji firmaları, sağlık hizmetleri, bankalar, sigorta şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, üretim, perakende ve hizmet sektörleri gibi pek çok sektörde iş bulabilirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları İş Olanakları

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Yönetim bilişim sistemleri mezunları iş olanakları bakımından farklı alternatiflere sahiptir. Bölüm mezunları bilişim ya da yönetim alanında iş bulabilirler. Çalışma alanları oldukça geniştir. İşte, yönetim bilişim sistemleri mezunlarının çalışabileceği alanlar:

Bilişim Alanındaki Meslekler

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

Programcı

Veri Tabanı Uzmanı & Analisti

Sistem Tasarımcısı & Analisti

SEO Uzmanı

Network Uzmanı & Yöneticisi

IT Uzmanı

İş Analisti

Yönetim Alanındaki Meslekler

İnsan Kaynakları Uzmanı/ Yöneticisi

İş Geliştirme Uzmanı/ Yöneticisi

Satış Pazarlama Uzmanı/ Yöneticisi

ERP Uzmanı/ Yöneticisi

İş Zekâsı Uzmanı/ Yöneticisi

Proje Yöneticisi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Yönetim bilişim sistemleri mezunları için hem özel hem de kamu alanında büyüme gösteren istihdam alanları yer almaktadır. Yönetim bilişim sistemleri mezunları; bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme bölümlerinde, yazılım ve danışmanlık şirketlerinde çalışabilirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dersleri

Bölümü tercih etmeniz durumunda işletme ve bilişim alanlarında dersler almaya başlayacaksınız. Yönetim bilişim sistemleri bölümünün dersleri şunlardır:

Pazarlama Yönetimi

Bilişim Hukuku

Proje Yönetimi

Yeni İletişim Teknolojileri

İşletme Fonksiyonları

İşletme Bilgi Sistemleri

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

İşlem Tabloları

İş Süreçlerinin Analizi

Muhasebe Yazılımları

İşletme Analitiği

Algoritmalar ve Programlama

Veri Tabanı Sistemleri

Üretim Yönetimi

İşlem Tablosu Programlama

Bilişim Sistemleri Stratejileri

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

Marka Yönetimi

Örgütsel Davranış

Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

Veri Madenciliği

Karar Destek Sistemleri

Finansal Tablolar Analizi