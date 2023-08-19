Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkanları

Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkanları

REKLAM advertisement1

Programı tamamlayanlar “filolog” unvanına sahip olurlar. Yunan dilinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğretilerine devam eden bölüm, akademik bir disiplin içerisinde öğretilerini sürdürmektedir. Bölüm mezunları tercümanlık ve çevirmenlik yapabilirler. Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Yunan Dili ve Edebiyatı mezunları nerede çalışır? Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Yunan Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Kültürel yapı bakımından tarihi şekillendiren ülkelerden biri olan Yunanistan, sunmuş olduğu eserlerle değerli bir ülkedir. Bölümün amacı çağdaş Yunan dilini öğrenmek ve bu dil ile sunulan edebi eserleri incelemektir. Yunanistan’ın köklü tarihi yapısı sebebiyle günümüze ulaşan pek çok edebi eseri bulunmaktadır. Bu eserleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak oldukça önemlidir. Bölüm için Yunan dili ve edebiyatı konusunda donanımlı kişiler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur diyebiliriz.

REKLAM

Yunan Dili Ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Yunanca öğrenmek disiplinli bir çalışma gerektiren iş olduğundan dolayı sürekliliği önemlidir. Yunan dili ve edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Dil puan türü ile öğrenci alımı yapan bir bölümdür.

Yunan Dili Ve Edebiyat Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Yunan dili ve edebiyat bölümü mezunlarının ne iş yaptığı oldukça merak edilen sorulardan biridir. Yunan dili ve edebiyat bölümü bize kısıtlı alanları olan bir iş bölümü gibi gözükse de iş olanakları çeşitlilik göstermektedir. Bu bölümden mezun olanlar ülkemizde öğretmenli yapabilirler. Ayrıca Yunanistan’da da öğretmenlik mesleklerine devam edebilirler. Bunun yanı sıra tercümanlık ve çevirmenlik konusunda önü açık bir meslek dalıdır. Dilerlerse Yunan tarihi ile ilgili akademik araştırmalar yapabilirler.

REKLAM

Yunan Dili Ve Edebiyatı Mezunları İş Olanakları

Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlar şunlardır:

Yunanca eserlerle ilgili araştırmalar yapmak

Yunan diliyle ilgili eğitim programı bulunan kurumlarda öğretmenlik yapmak

Otellerde ya da turizm beldelerinde çevirmen olarak görev almak

Yayınevlerinde çevirmen olarak çalışmak

Yunanistan elçilikleri, konsolosluklarında çalışmak

Türk şirketleriyle iş yapan Yunan şirketlerinde çalışmak

Kültür ve sanat kuruluşlarında çalışmak

Turizm rehberi olarak görev almak

Uluslararası işletmelerde çalışmak

Yunan Dili Ve Edebiyatı Mezunları Nerede Çalışır?

Yunan dili ve edebiyatından mezun olanlar hem kamu hem de özel sektörde pek çok iş fırsatına sahiptir. Turizm sektörü, medya ve yayıncılık gibi sektörlerin yanı sıra çevirmen, tercüman, turizm rehberi, öğretmen, araştırmacı, yazar, editör, yayıncı, danışman gibi birçok farklı meslek dallarında görev alabilirler.

Yunan Dili Ve Edebiyatı Bölümü Dersleri

Türk Dili

Türk Mitolojisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Çağdaş Yunan Dili Konuşma Becerileri

Çağdaş Yunan Dili Dinleme Becerileri

Çağdaş Yunan Dilinde Yazma Becerileri

Çağdaş Yunan Dili Grameri

Çağdaş Yunan Yazılı Basın Çevirisi

Çağdaş Yunan Dili Sentaks

Çağdaş Yunan Edebiyatında Roman

Eski Yunan Dili

Yunan Mitolojisi

Erken Ortaçağ Balkan Tarihi

Geç Ortaçağ Balkan Tarihi

Osmanlı Döneminde Balkanlar

Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı

Edebiyat Kuram ve Yöntemleri

İş Dünyası için Çağdaş Yunan Metin Çevirisi