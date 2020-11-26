Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, uzun bir aradan sonra bir rap şarkısı olan Ayıp Şeyler'le sevenlerinin karşısına çıktı. Kadına şiddet, çocuk yaşta evlilik, taciz ve tecavüz meselelerine dikkat çeken Ayıp Şeyler şarkısı, ifade biçimleriyle cinsiyetçi olarak değerlendirildi. İşte Yonca Evcimik Ayıp Şeyler sözleri

YONCA EVCİMİK AYIP ŞEYLER ŞARKI SÖZLERİ

Ahlaksızlık, almış başını gitmiş

Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde



Allahı, para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade, yinede hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi



Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat

belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar



Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar



Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler

Hanımlar beyler

Bu kadar olmaz

Bunlar ayıp şeyler



Kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet

tecavüz dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim

Sen kadınsın zekisin

Ama bazende gerçekten aşırı cinssin



Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın

Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle

Açarsan mahremini içeri girer işte öyle



Uçkuruna sahip çıkamayandan

Yeteri kadar çekmedik mi? dik dur ahlaklı ol ki

Seni hakettiğin gibi sevsinler

İşte bak bu kadın kadın gibi kadın desinler



Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar



Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler