'Köpekleri ayırmaya çalışırken düştüm!'

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yonca Evcimik, geçtiğimiz gün Bodrum Ortakent'teki bir mekanda sırtına masaj yaptırırken görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 58 yaşındaki şarkıcı, "Geçtiğimiz gün iki tane sokak köpeği kavga ediyordu. ben de onları ayırmak için müdahale ettim ama o sırada maalesef talihsizlik yaşadım ve yere düştüm. Çok ağrılarım vardı ve iki gün ağrıdan uyuyamadım. Hocam sağ olsun medikal terapi yaptı. Kısa zamanda kendimi toparlayacağım, yakında yoğun bir konser maratonuna başlıyorum." ifadelerini kullandı.