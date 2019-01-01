Kayseri'nin Sarız İlçesi Damızlık Mahallesi'nde, 5 aylık Hüseyin Ekinci'nin yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle ailesi, 112 Acil'den yardım istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan bölgeye sağlık ekipleri ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine hemen paletli bir ambulans sağlandı ve minik Hüseyin'e sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı.

SOLUNUM FAALİYETİ DÜZELDİ

DHA'da yer alan habere göre ilk muayenesinde bronşit geçirdiği belirlenen Hüseyin bebek, paletli ambulansla Sarız Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Doktorların buradaki müdahalesinin ardından Hüseyin'in solunum faaliyeti normale döndü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hüseyin Ekinci, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.