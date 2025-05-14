Yoldan çıktı, gölete uçtu!
İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil gölete uçtu. Olayda sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak tatlı su göletine uçtu.
DHA'nın haberine göre araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI
Kaza, saat 04.30 sıralarında Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başıbüyük Tatlı Su Toplama Göleti'ne uçtu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölete düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.