DHA

Karaman'da yürüyerek evine giden Dilek S (42),kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu kalçasından yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Mara yolunda meydana geldi. Dilek S., bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre, yanına yaklaşan bir kişi belirlenemeyen nedenle bıçakla saldırdı.

Saldırgan hızlı uzaklaşırken, kalçasından bıçaklanan Dilek S. kanlar içerisinde birkaç sokak yürümeye çalıştı. Dilek S., daha sonra yaşadığı şoku atlatıp polisten yardım istedi.

Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek S.'nin yapılan alkol testinde 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan Dilek S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.