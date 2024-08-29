Yolcuyu darbeden şoför hakkında idari işlem

Ankara'da bir kişinin EGO şoförü tarafından darbedilerek otobüsten atılmasına ilişkin anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ulus-Pursaklar seferini yapan 438 numaralı EGO otobüsünü kullanan şoförün Hamit Mutlu'yu darbederek otobüsten atmasına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"20 YIL CEZAEVİNDE YATTIM, 20 YIL DA SENİN İÇİN YATARIM"

Görüntülerde, otobüsün durak harici bir yerde durduğu, şoförün Mutlu'yu otobüsten iterek dışarı çıkardığı ve Mutlu'nun yere düştüğü anlar yer alıyor.

Olayın ardından darp raporu alan Mutlu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Öte yandan Mutlu, yolcuların istedikleri duraklarda indirilmemesi nedeniyle tartışma çıktığını iddia ederek, şoförün "20 yıl cezaevinde yattım 20 yıl da senin için yatarım." dediğini öne sürdü.

EGO İDARİ İŞLEM BAŞLATTI

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü Mehmet Ö'nün yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğunun kayıtlardan tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.