Yolcu otobüsünün bagajından kilolarca uyuşturucu çıktı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Nizip ilçesinde düzenlenen Huzur ve Güven Uygulamasında şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada Y.Y.T. ve M.G. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 18.5 kg skunk cinsi uyuşturucu madde ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.