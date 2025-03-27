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        Haberler Gündem Güncel Yolcu otobüsünde "piton" ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsünde karton kutuda "piton" ele geçirildi

        Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde, karton kutu içerisinde piton ele geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:53
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        Yolcu otobüsünde "piton" ele geçirildi
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        Kütahya'da yolcu otobüsünde, karton kutu içesinde piton ele geçirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5’inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 23 Mart'ta kentteki polis kontrol noktasında, İstanbul- Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüsü durdurdu.

        Aramalarda, kime ait olduğu belirlenemeyen karton kutu içerisinde piton cinsi yılan bulundu. Yılan, bölge müdürlüğüne bağlı Kütahya DKMP ekibi tarafından teslim alındı.

        Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen yılan, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesine teslim edildi.

        Yılanı gönderen ve alıcının tespiti için çalışma başlatıldı.

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        #kütahya haberleri
        #piton
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